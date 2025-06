EVZ Play Oana Zamfir, Digi FM, la Gala Capital: „Mi-am dorit ca pentru prima oară, în plan profesional, să pot să mă exprim cu totul”







Revista Capital a adus în prim-plan, prin Gala „Top 100 Femei de Succes”, realizările a 100 de femei care inspiră, construiesc și influențează domenii esențiale ale societății moderne. Pentru meritele sale, Oana Zamfir, co-host la matinalul de la Digi FM, a primit în cadrul evenimentului din 19 iunie „Premiu pentru cea mai mare creștere de audiență dintre toate radiourile din România”.

„În urmă cu un an și jumătate am făcut o mișcare profesională. Probabil mulți dintre voi știți despre ce este vorba. Am luat decizia de a-mi da demisia de la televizor și de a trece la radio, în plin apogeu profesional, dacă vreți. Mi s-a spus în mai multe feluri. Mi s-a spus că mă voi sinucide profesional, că voi deveni irrelevantă odată cu această mișcare, că vocea mea nu va mai conta. Și poate, dacă lucrurile astea ar fi contat pentru mine, m-aș fi răzgândit odată cu sentințele astea. M-aș fi speriat atât de tare încât n-aș mai fi făcut-o. Însă am mers mai departe, am început proiectul la matinalul Digi FM și bine am făcut”, a transmis Oana Zamfir pentru Capital.

Schimbarea

Apoi, ea explică și de ce am făcut această schimbare: „Pentru că au contat două lucruri pentru mine. Mi-am dorit ca pentru prima oară, în plan profesional, să pot să mă exprim cu totul și să pot să mă arăt lumii autentic, așa cum sunt. Și mi-a mai dorit un lucru. Ca munca mea, trezitul cu noaptea în cap, dacă vreți, să aibă sens și să aibă impact pozitiv asupra oamenilor din jurul meu. Ei bine, nu doar premiul pe care mi-l oferiți în această seară, dar și cele mai recente audiențe îmi demonstrează că am avut o intuiție bună și că am făcut o mișcare corectă. În acest moment, Digi FM este radio-ul cu cea mai mare creștere de audiență dintre toate radio-urile din România, iar matinalul Digi FM, din care fac parte, urmează aceeași linie de creștere”.

„Dar să știți că am învățat că succesul nu se obține de unul singur și împart acest premiu cu colegii mei de la DiGi FM și în special cu o persoană, o femeie, că toți suntem la o gală care celebrează performanța în rândul femeilor. Georgiana Crețu, producătorul acestui matinal, este femeia din spate, vocea care nu se aude, fața care nu se vede și îi dedic ei acest premiu. Mai ales că urmează ziua ei de naștere. La fel ca Georgiana sunt multe alte, milioane de femei care nu sunt cunoscute, care se trezesc primele și care se culcă ultimele și datorită lor lumea asta merge, nu se oprește niciodată”.

„Am învățat că atunci când o femeie o sprijină pe cealaltă, lucruri fabuloase se întâmplă și cu asta vreau să rămânem cu toatele și cu toții în această seară. Felicitări tuturor femeilor prezente la această gală, celor premiate și nu numai, eu mă înclin și vă mulțumesc încă o dată”, a declarat Oana Zamfir în mesajul de mulțumire transmis pentru primirea premiului din partea Capital.

Oana Zamfir și succesul de la radio

Oana Zamfir este de la începutul anului 2024 gazdă a matinalului Digi FM, alături de Vlad Craioveanu. Emisiunea lor, difuzată de luni până vineri între orele 7:00 și 10:00, le oferă ascultătorilor un mix energic de știri, muzică, interviuri și umor – rețeta perfectă pentru un început de zi.

De când s-a alăturat matinalului, după 12 ani de prezentat știri la Digi24, programul de dimineață de la radio a urcat în topul celor mai ascultate emisiuni. Potrivit audiențelor radio, din luna mai, Digi FM este postul cu cea mai mare creștere de audiență dintre toate radiourile din România, pe toate categoriile de public, la nivel național, urban, dar și la nivelul Capitalei. „Iar matinalul pe care îl realizez împreună cu Vlad Craioveanu a înregistrat aceeași linie de creștere ca și a radioului, per ansamblu”, declară Oana Zamfir.

Radioul înseamnă informație și stare, spune ea, niciodată ori una, ori cealaltă. „Așa că noi încercăm constant să găsim un echilibru între cele două, indiferent de evenimentele care definesc agenda zilei și a emisiunii”, menționează gazda DigiFM.

Cu dragoste pentru femei

„La nivel personal, este un real success faptul că am câștigat public feminin în rândul ascultătorilor Digi FM. Procentul audienței feminine a crescut, comparativ cu anul trecut, cu 10 procente, ceea ce înseamnă că femeile care ascultă emisiunea de dimineață se regăsesc în poveștile pe care aleg să le împărtășesc la radio și că apreciază subiectele și abordările mele. E o mare reușită pentru mine”, a mai spus ea.

Gazda de la matinalul Digi FM mărturisește că primul său an la radio a fost unul dificil, dar a fost unul în care a învățat foarte multe, proces care continuă și în prezent. „Este cel mai frumos proiect din care am făcut vreodată parte și nu am niciun regret că am îndrăznit să fac acest pas”, mai adaugă Oana Zamfir.