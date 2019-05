Oana Zamfir de la Antena 3 are un mesaj dur pentru președintele Iohannis: ”Eject”

Realizatoarea emisiunii ”Exces de putere”, de la Antena 3, s-a arătat revoltată de modul în care președintele Klaus Iohannis a ales să organizeze un referendum, în ziua votului pentru alegerile europarlamentare.





Oana Zamfir a spus că președintele Klaus Iohannis a propus organizarea unui referendum jignitor pentru popor, drept pentru care nu i-ar acorda nici măcar o notă de trecere.

"Nu sunt note de trecere pentru competitori, dar cred că cea mai proastă notă și cea mai mare revoltă o produce Klaus Iohannis. Acest domn nu a înțeles că are o răspundere în plus. Referendumul cu care a venit într-un mod atât de jignitor pentru popor, din calitatea sa de președinte... dacă era doar un simplu președinte de partid... tot notă proastă îi dădeam, dar nu nu-mi stârnea atâta revoltă. Dar tu, ca președinte al României, îți disprețuiești poporul atât de rău încât să-ți permiți să încerci să-l prosteși punând un referendum care nu are niciun fel de finalitate? Nu există notă pentru așa ceva, există un singur lucru: eject!”, a spus Oana Zamfir, în direct la Antena 3.

