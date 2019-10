Pe contul său de Facebook, fata lui Petre Roman a anunțat că: „Am revenit la TVR după multă vreme! Sunt invitată în direct de la 18.30 la emisiunea lui Nadine”.

Oana Roman a dispărut în ultima vreme din atenția publicului. Se zvonea că s-ar fi îmbogățit în urma evenimentelor pe care le organizează pentru milionari, numai că Oana a declarat că lucrurile nu stau tocmai așa, mai mult și-a vândut apartamentul ca să poată să își cumpere o vila impunătoare. Fosta prezentatoare și soțul său, Marius Elisei, au plătit pentru casa luxoasă 160.000 de euro.

„Eu am vândut apartamentul în care locuiam ca să pot să-mi cumpăr casa asta. Nu mi-au venit bani din cer. E adevărat că îmi merge bine în ultima vreme, organizez multe evenimente importante, dar totuşi nu câştig atât de mult pe cât aş merita eu. Nu înseamnă că mă scald acum în bani, nu e chiar aşa. Eu mă trezesc cu noaptea în cap şi mai vin acasă după miezul nopţii. Am noroc cu Marius, că stă cu copilul”, a dezvăluit Oana Roman pentru click.ro.

Oana Roman se află acum în stadiul de amenajare a vilei. Aici, alături de fiica și soțul ei, va locui și mama sa, Mioara Roman, scrie cancan.ro.

„Am o casă imensă, cu grădină, cu pruni, cu livadă, am tot ce mi doreşte inimioara. Mi-a depăşit aşteptările. Toată viaţa mi-am dorit băi mari şi acum le am. Acum suntem in amenajări. Alerg după uşi, jaluzele şi toate cele. Mobila o am, e mobila mea veche de la apartamentul în care am locuit până acum. Ne-am mutat în noua casă mai devreme cu două săptămâni, prin bunăvoința vechilor proprietari”, a mai mărturisit fiica lui Petre Roman.

Te-ar putea interesa și: