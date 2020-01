Oana Roman a ținut să lămurească situația și i-a rugat pe toți cei care o cunosc să nu o asocieze cu acest subiect, în care nu este implicată.

Mai mult, a ținut să precizeze că ea și tatăl fetiței sale nu mai formează un cuplu. Cei doi au rămas în relații bune, pentru ca fetița să nu simtă lipsa tatălui. „(…) În acest sens voi trimite, dacă este nevoie, notificări prin avocat tuturor celor care nu înțeleg că am dreptul la imaginea și numele meu și pentru demnitatea mea și a copilului meu nu doresc să fiu asociată cu subiecte care NU mă privesc.

Așa cum am spus încă din Decembrie anul trecut, eu și Marius Elisei suntem separați în fapt, el nu mai locuiește cu noi și deși au existat tentative de împăcare din partea lui, ne -am văzut și am fost de acord să ne vedem doar pentru că Isa are nevoie de prezența tatălui în viață sa. Totuși eu NU pot comenta faptele și conduita nimănui și nu pot răspunde pentru faptele nimănui. De aceea, nu doresc că numele meu să fie implicat în nici o discuție referitoare la un subiect care NU are nici o legătură cu persoană mea!”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

„Îmi ardea de show, de glume”

După ce s-a spus că transsexualul Delia Rexha ar fi motivul despărțirii dintre el și Oana Roman, în urmă cu o lună, Marius Elisei a făcut primele declarații despre conversațiile intime pe care le-a avut cu unul dintre cele mai conoscute personaje din showbiz. Soțul Oanei Roman nu a negat că acele conversații cu Delia Rexha sunt reale, dar a recunoscut că cel mai probabil, se afla sub influența băuturilor alcoolice. „E real, mă rog, nu știu. Probabil că este o discuție mai veche și eram cu siguranță… nu-mi regăsesc textul, adică nu sunt eu acolo, dar cert e că, cu siguranță am fost într-o stare mai avansată de ebrietate și îmi ardea de glume, de show’, a spus Marius Elisei pentru spynews.ro.

Te-ar putea interesa și: