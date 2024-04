Monden Oana Roman, la căpătul răbdării. „Sunt dispusă să plătesc pe cineva care se pricepe”







Oana Roman este exasperată de politica rețelei de socializare Instagram. Vedeta încercă de ani buni să șteargă orice legătură cu fostul ei soț, Marius Elisei. În acest sens, fiica fostului premier a modificat numele din toate actele și nu numai. De la cartea de identitate, până la numele paginii de pe Facebook.

Oana Roman, enervată la culme de politica Instagram

Oana Roman încearcă de ceva timp să șteargă orice o leagă de fostul ei partener, Marius Elizei, dar se pare că nu-i iese tocmai cum și-a propus. Enervată peste măsură de faptul că nu poate modifica numele de pe pagina de Instagram, vedeta a făcut un apel fanilor să o ajute.

În cei 10 ani cât au fost împreună Oana Roman au participat la fel de fel de emisiuni de Cancan. Din rodul iubirii lor a apărut și o fetiță. Gurile rele din showbiz susțin că Marius a cam uitat că are un copil. La un moment dat, Marius a postat imagini pe rețelele de socializare cu o brunetă misterioasă.

Vedeta este dispusă să plătescă pe cineva să o scape de numele Elisei

Deși, la un momentdat păreau un cuplu reușit, anul 2021 a contrazis aparențele. Elisei și fiica fostului premier au divorțat. Au mai avut o tentativă să reînvie „flacăra iubirii”, o tentativă sortită eșecului. Vedeta a șters încă din 2021 numele fostului ei soț din toate documentele, mai puțin de pe Instagram.

A trimis nenumărate sesizări și mesaje pentru a rectifica numele, dar platforma de socializare pare că nu o ia în seamă. Așa se face că Oana Roman a ajuns la capătul răbdărilor. Este dispusă să plătească pe cineva care poate rezolva această problemă.

Oana Roman: Mă chinui din 2021 să schimb numele de pe Instagram

„Mă chinui de 2 ani să îmi schimb numele la profilul de Instagram și NU reușesc. E deja o obsesie să scap și aici de numele pe care nu îl mai am, Slavă Domnului. Nu știu ce să mai fac. Am încercat toate variantele.

Mă chinui din 2021 să schimb numele de pe Instagram. Imediat după ce am divorțat am renunțat, evident, la numele Elisei și am rămas doar cu numele meu, Roman. Având cont cu foarte mulți urmăritori, nu pot schimba numele doar de la edit profile.

Am nevoie de un accept din partea Instagram și, deși am trimis mail-uri și notificări, nu am reușit să primesc, încă, vreun răspuns de la ei. Pe pagina oficială de Facebook am reușit”, a răbufnit pe rețelele de socializare Oana Roman.