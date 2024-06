Monden Oana Roman își caută iubit. Care sunt pretențiile vedetei de la viitorul soț







Oana Roman a decis să își caute iubit. După mai bine de doi ani de când a rămas singură, vedeta a decis că e cazul să își caute și jumătatea. Anunțul a fost postat pe un grup cu peste 50 de mii de membrii. Vedeta are și niște cerințe de la viitorul iubit care trebuie să fie înțelegător cu faptul că are un copil, dar și un cățel.

”Dacă e bal, bal sa fie! Rog seriozitate. 48. Berbec. Copil - fetita de 10 ani pe care o cresc singură. Divorțată după un mariaj mega toxic. Apar în ziare că aia e, sunt persoană publică și e ceva ce nu se va putea schimba. Deci vin la pachet cu asta.

Vedeta caută un iubit care să o protejeze

Am casă, masă, mașină și cățel de 40 kg . Restul... E can can. Îmi trebuie liniște și sentimentul că cineva mă protejează pe mine și cele două suflete ce le am în grijă. Și musai călătorii, călătoresc mult și e hobby ul meu preferat. Iubesc Franța și Coasta de Azur mai mult decât orice loc dar sunt încă multe locuri pe care încă nu le-am văzut.

Va rog eu nu ma dați la ziar cu postarea asta. Na, că am făcut-o și pe asta”, a postat Oana Roman. Cu siguranță căsuța ei de mesaje a explodat și dacă o să fie cu noroc, vedeta îl va și prezenta pe bărbatul care o va cuceri.

Căăstorie toxică cu Marius Elisei

Oana Roman a avut o căsătorie de mai mulți ani cu Marius Elisei. Cei doi s-au despărțit de mai multe și în cele din urmă au divorțat. În momentul în care s-au separat ultima dată amândoi și-au aruncat cuvinte dure.

Toate certurile lor au avut loc în public, drept urmare, inclusiv copilul lor a avut de suferit. Potrivit spuselor vedetei, Marius Elisei nu se ocupă mai deloc de fiica pe care cei doi o au împreună. Astfel că fetița face deja terapie pentru a încerca să treacă peste lipsa tatălui.