EVZ Special Oana Pellea: Majoritatea celor care aleg să vină la teatru fac parte dintre cei care citesc







Două știri care arată două fețe diametral opuse ale aceleiași societăți au atras atenția în ultimele săptămâni. Prima spune că doar 29,5% dintre români au citit o carte în ultimul an. Aceasta este fața negativă. Dar avem și o parte pozitivă. Cultura, un domeniu de multe ori ignorat, ne-a făcut mândri luna trecută. Opera Națională București a susținut, sub conducerea dirijorului Daniel Jinga, un concert în grădinile Palatului Versailles de lângă Paris. Marea actriță Oana Pellea a avut amabilitatea să răspundă la câteva întrebări pe acest două teme total antagonice.

Începem cu știrea pozitivă. Pe 22 iulie, Opera Națională București a susținut un concert simfonic și coral de excepție în „Potager du Roi”, Jardin Le Nôtre - Grădinile Versailles. Cunoscutul dirijor Daniel Jinga, alături de Orchestra, Corul Operei Naționale București și solistele Oana Șerban și Maria Coman au interpretat piese reprezentative de muzică clasică românească. Evenimentul a făcut parte din turneul pe care Opera Națională București l-a avut la Paris cu ocazia deschiderii jocurilor olimpice. De altfel, nu este primul turneu internațional de anvergură al Operei, în ultimii ani fiind din ce în ce mai prezentă pe marile scene ale lumii. Pare că această instituție culturală românească este în plină ofensivă.

Oana Pellea despre experiența personală cu Opera Națională București

Am avut curiozitate să aflu dacă este doar o senzație sau o realitate. Așa că am apelat la un reputat om de cultură, marea actriță Oana Pellea. ”Este minunat că au susținut un concert în grădinile de la Versailles! Felicitări! Am toata admirația față de domnul Daniel Jinga. Opera Națională București sub conducerea domniei sale mi se pare că a renăscut! Spectacole diverse, săli arhipline, invitați de marcă din țară și străinătate, spectacole-eveniment. Dacă cineva se îndoiește de spusele mele îl invit să cerceteze activitatea și succesul Operei Naționale București, făcând o comparație onestă între perioada precedentă și cea de acum sub direcția domnului Jinga. Fapte, date, nu vorbe”, explică Oana Pellea.

Ba mai mult, spune că o experiență personală stă dovadă a schimbărilor pozitive din această instituție reprezentativă pentru cultura română. ”Am avut și eu o experiență minunată cu Opera Națională București fiind invitată să particip la crearea spectacolulului Callas-Masterclass. Am întâlnit o atmosferă minunată, o echipă artistică și o echipă tehnică de excepție, o disciplină și un profesionalism pe care sincer mi-aș dori să-l întâlnesc și în alte teatre. M-am bucurat să văd în sală și pe scenă mulți tineri și, apropo de tineri, salut cu entuziasm Proiectul Hotărâre de Guvern care propune ca Opera Națională București să revină la titulatura avută în momentul în care s-a înființat si să se unească cu Centrul Național de Arte “Tinerimea Română”. Această fuziune este o ocazie minunată de promovare a tineretului artistic si a tineretului din lumea Operei”, spune marea actriță.

Opera performează, nouă ne lipsește apetitul pentru lectură

O vorbă din popor zice că nu se face primăvara cu o floare. Așa că, logic, am avea nevoie ca și alte instituții de cultură să se dezvolte pentru a avea cât mai multe care să evolueze pe marile scene ale lumii. Următoarea întrebare a venit natural: Cum putem face asta?

”Instituțiile de cultură au nevoie de suport material și din partea Statului și de investiții private, dar și de material uman de calitate, educat și de un înalt profesionalism. Au nevoie de strategie culturală solidă, de solidaritatea angajaților înspre binele instituției”, ne transmite artista.

Opera probabil va continua să dezvolte noi proiecte și să evolueze pe marile scene ale lumii și să reprezinte cultura română. Dar în acest timp pare că noi involuăm ca societate. Conform unui raport al Uniunii Europene privind veniturile și condițiile de viață în 2022, România se află pe ultimul loc în Europa la capitolul lectură. Datele sunt îngrijorătoare: doar 29,5% dintre români au citit o carte în ultimele 12 luni, în timp ce media europeană se situează la 52,8%.

Rata analfabetismului funcțional a crescut cinci ori în 30 de ani

Oana Pellea spune că ”sunt mulți factori care au dus la această situație dramatică. Avem un sistem educațional care este la pământ, ne lipsește interesul și fondurile pentru cultură și educație, promovăm non-valori și neglijăm sistemul de învățământ”.

Apare o curiozitate naturală: dacă actrița ar fi la o ședință cu părinții, ce argumente le-ar da pentru a-și încuraja copiii să citească?

”În primul rând, părinții ar trebui să știe să citească, dar mai ales sa înțeleagă ce citesc. Din păcate, după cum arăta un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației, analfabetismul funcțional afecta 10% din elevii care absolveau clasa a VIII-a în anul 1994. Astăzi, rata analfabetismului funcțional afectează între 40 și 50% dintre elevii care termină gimnaziul, adică a crescut cu 400-500% în ultimii 30 de ani”, spune Oana Pellea.

Tineri actori care se mândresc cu faptul că nu citesc

Actoria este o ocupație în care pare de la sine înțeles că trebuie să citești foarte mult. Lectura este o necesitate, nu o opțiune. Cu toate acestea, marea actriță spune că a întâlnit actori din noile generații care se mândresc cu lipsa lecturilor. Am întrebat-o dacă acesta este un fenomen în comparație cu generația ei.

”Nu mi permit să fac astfel de aprecieri, dar, da, am întâlnit și tineri actori care chiar se mândresc cu faptul că nu citesc. În general, dacă citești, te educi, înveți. Se vede pe fața ta, în acțiunile tale, în felul cum gândești si trăiești. Incultura și cultura unui om definesc involuția sau evoluția unui individ”, explică marea actriță.

Am fost curios să aflu dacă lumea mai vine la teatru. Dacă nu cumva această lipsă de poftă pentru lectură afectează și sălile de spectacol. ”Sălile teatrelor sunt pline, dar avem mult prea puține săli de teatru față de numărul populației. Cred că majoritatea celor care aleg să vină la teatru fac parte dintre cei care citesc. Problema sunt ceilalți cei care nu citesc sau nu știu să citească sau nu înțeleg ce citesc sau cei pe care nu îi interesează să învețe, să se educe”, spune Oana Pellea.

Ce spectacole de teatru recomandă

Artista dă și un sfat pentru cei care aleg să își petreacă timpul liber și într-o sală de teatru. Este cumva un ghid practic despre ce ar trebui să consumăm când vine vorba de arta teatrală.

”Recomand toate spectacolele de teatru de calitate. Le-aș recomanda oamenilor să se ferească de spectacolele facile, fără valoare, de spectacole vulgare sau agresive, care nu au o justificare teatrală, artistică. Este excepțională comedia și înțeleg perfect nevoia noastră a tuturor de comedie, dar aș ruga spectatorii să nu uite că teatrul nu este doar comercial, de consum, de divertisment ușor. Căutați și teatrul inteligent și teatrul cu emoție. Alegeți teatrul de calitate sub orice formă ar fi: comedie, dramă, tragedie, social, music hall, educațional, etc. Vă așteptăm cu drag la teatru și vă rugăm să vă închideți telefoanele mobile sau să le puneți pe modul avion”, spune în încheiere Oana Pellea.