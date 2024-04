Monden O nouă prezentatoare la Antena 1. N-are studii în jurnalism, dar șefii o plac







Oana Ormenișan este noua prezentatoarea de la Observator, Antena 1. Ea le-a înlocuit pe colegele lui Valentin Butnaru, Olivia Păunescu şi Mihaela Călin, la pupitrul știrilor, chiar dacă n-are studii în jurnalism.

Oana Ormenișan, noua prezentatoare de la Observator

Oana Ormenișan prezintă acum știrile Observator de la ora 17. Aceasta s-a integrat rapid la Antena 1 și a reușit să facă față cerințelor patronilor trustului. O perioadă, ea a prezentat rubrica horoscop a Observatorului matinal, iar acum prezintă știrile alături de Valentin Butnaru.

S-a integrat rapid la Antena 1

„La pupitru este senzațional, dacă îți place să fii la zi cu știrile și dacă îți place să transmiți acasă ceea ce se întâmplă. Este, bineînțeles, o muncă în spate. Avem o echipă care se ocupă de tot ce vedeți voi pe micile ecrane. Valentin mă ajută foarte mult, chiar dacă poate nu se vede pe cameră. Avem glumițele noastre, ne mai șicanăm câteodată.

Încă nu ne-am certat, lucrăm de foarte puțin timp împreună, dar mă ajută foarte mult, mă scoate din încurcături. Facem echipă bună, zic eu… De exemplu, la început mă panicam când greșeam și nu mai puteam să merg mai departe, după ce greșeam ceva sau făceam o bâlbă. Și acum mai scot câte o bâlbă, dar este omenesc. Încerc să îmi gestionez emoțiile, pentru că este ceva natural’, a spus noua prezentatoare de la Observator pentru Playtech Știri.

Oana Ormenișan n-are studii în jurnalism

Oana a recunoscut că a lucrat în televiziune doar doi ani jumătate și că a profesat ca stomatolog înainte. Aceasta a declarat că n-a făcut facultatea de Jurnalism, dar că Sandra Stoicescu a văzut potențial în ea și a încurajat-o să se orienteze către lumina reflectoarelor.

„Nu am lucrat în televiziune până acum 2 ani jumătate, dar am avut oameni foarte buni lângă mine și sunt recunscătoare pentru asta. Am fost pe altă nișă, un domeniu cu totul diferit, adică stomatologia. Televiziunea m-a chemat la ea și uite că astăzi prezint știrile alături de Valentin Butnaru. Nu am făcut Jurnalismul. Am făcut un curs, unde am cunocut-o pe Sandra Stoicescu, iar ea a avut încredere în mine, a văzut potențialul meu’, a mai declarat Oana Ormenișan.