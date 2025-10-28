HAI România!

Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Banca Comercială Română și-a majorat anul trecut veniturile operaționale cu 15,6%, până la 6,09 miliarde de lei. În 2024, BCR a accelerat transformarea digitală prin mai multe proiecte și a lansat eBCR Leasing, prima soluție de leasing financiar auto 100% online. Banca a susținut prin BCR Social Finance peste 2.500 de microîntreprinderi, iar prin echipa Social Banking a acordat finanțări în valoare de 2 milioane de euro către organizațiile cu impact social.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în inovație digitală și banking inteligent” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
