HAI România! Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”







Banca Comercială Română și-a majorat anul trecut veniturile operaționale cu 15,6%, până la 6,09 miliarde de lei. În 2024, BCR a accelerat transformarea digitală prin mai multe proiecte și a lansat eBCR Leasing, prima soluție de leasing financiar auto 100% online. Banca a susținut prin BCR Social Finance peste 2.500 de microîntreprinderi, iar prin echipa Social Banking a acordat finanțări în valoare de 2 milioane de euro către organizațiile cu impact social.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în inovație digitală și banking inteligent” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.