Monden Oana Lis, planuri pentru viața de văduvă: Asta îmi provoacă plăcere







Oana Lis încearcă să strângă bani pentru tratamentul soțului să, Viorel Lis, și să fie alături de el. Cu toate acestea, ea este conștientă că ar putea muri în curând și s-a gândit ce va face în viitor, după ce va rămâne singură.

Ce planuri are Oana Lis după moartea soțului său

Oana consideră că fostul edil merită să moară liniștit în casa lui. Ea a declarat că își dorește să își cumpere o casă cu prietenele ei pentru a nu simți singurătatea și pentru a trece mai ușor peste decesul soțului său.

„Planul meu de bătrânețe este ca împreună cu prietenele mele apropiate să ne cumpărăm o casă și să ne gospodărim singure, am un plan, pentru că mă liniștește pe mine psihic să știu că nu sunt singură. Apoi, un om cred că are dreptul să moară la el acasă, inclusiv când ești internat la spital. Sunt cazuri și cazuri, nu vorbim de cele conectate la aparate”, a continuat ea.

Nu au interesat-o niciodată lucrurile scumpe

Soția lui Viorel Lis a mai spus că este un om modest și că nu au interesat-o niciodată lucrurile scumpe. Ea a declarat că fostul edil a vrut să îi ofere multe cadouri în perioada în care avea bani, dar că nu au pasionat-o.

„Eu sunt atașată de oameni, iubire, atenție, asta îmi provoacă plăcere. Ca și dovadă, de-a lungul vieții, deși Viorel a vrut să-mi cumpere lucruri mai scumpe când a avut bani, eu o singură dată mi-am dorit o pereche de pantofi, dar nu am avut genți de firmă, diamante, lucruri foarte scumpe, ci doar lucruri ca un om normal”, a mai dezvăluit aceasta.

Cel mai greu moment pentru Oana Lis

Oana Lis a spus că cel mai greu moment din viața ei a fost când a amanetat verighetele. Ea a declarat că nu și-a dorit să renunțe la ele, dar că a fost singura soluție pentru a face rost de bani de tratament.

„Poate cel mai greu mi-a fost când am dar la amanet verighetele, aia a fost cel mai dureros și chiar am postat pe Facebook atunci, pentru că nu aveam cui să-i spui, nu voiam să atrag atenția. Atunci, m-a ajutat cineva și le-am recuperat, era un moment foarte greu, în care trebuia să chem pe cineva acasă cu un aparat și costa foarte mult, nu aveam în acel moment și voiam să chem doctorul. Nu am regretat, dar era și o încărcătură emoțională, nu doar un inel de aur”, a declarat Oana Lis, potrivit RTV.