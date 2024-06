Monden Oana Lis, cât pe ce să piardă și verighetele. De la cine a venit salvarea







Oana Lis încearcă să facă rost de bani cu orice preț pentru tratamentul lui Viorel Lis. Ea a declarat că nu au interesat-o lucrurile scumpe nici când soțul său avea mulți bani și că i-a plăcut mereu să trăiască ca un om normal. În trecut, aceasta a plătit mult doar pe o pereche de pantofi pentru că i-au atras atenția în mod special.

Nu au interesat-o lucrurile scumpe

„De-a lungul vieții, deși Viorel a dorit să îmi cumpere lucruri mai scumpe atunci când a avut bani, eu nu mi-am dorit. O singură dată mi-am dorit o pereche de pantofi, pentru că mi-au plăcut mie mult. Dar în general, eu nu am avut genți de firmă sau lucruri foarte scumpe, diamante. Am avut lucruri normale, ca un om normal”, a declarat soția lui Viorel Lis.

Cel mai greu moment pentru Oana Lis

Soția fostului edil a spus că a fost extrem de supărată când a amanetat verighetele. Aceasta a declarat că n-a avut de ales și că a preferat să facă ce este mai bine pentru sănătatea lui Viorel Lis. La scurt timp, cineva a ajutat-o să le recupereze pentru că știa cât de importante sunt verighetele pentru ea.

„ Cel mai greu mi-a fost când am dat la amanet verighetele. Aia a fost dureros. Chiar am postat pe Facebook. Nu ca să atrag atenția, ci pentru că nu am avut și eu cui să îi spun.Atunci m-a ajutat cineva și le-am recuperat. Era un moment foarte important în care trebuia să chem pe cineva acasă cu un aparat și costa foarte mult. Nu aveam în momentul acela și voiam atunci să chem doctorul. Nu am regretat atunci, dar acel lucru avea și o încărcătură emoțională. Am zis că nu am nevoie de ele, că știu în fața lui Dumnezeu cine sunt și cum sunt, iar legătura mea cu Viorel nu stă într-o verighetă. Așa am gândit eu atunci rațional”, a mai spus Oana.

Cum a recuperat Oana Lis verighetele

Oana Lis a povestit despre momentul în care s-a dus să recupereze verighetele. Ea a declarat că proprietarul amanetului i-a spus că le-a dus la topitărie și că vor fi foarte greu de găsit. Cu toate acestea, proprietarul s-a oferit să o ajute pentru că i-a făcut reclamă amanetului său. Soția lui fostului edil a aflat că verighetele n-au fost topite pentru că scria pe ele Oana și Viorel Lis.

„Nu m-am simțit împăcată să fac asta, dar am fost nevoită. M-a întrebat domnul de acolo dacă le mai iau înapoi și i-am zis că nu, că nu am de unde să fac rost de bani. Atunci le-am lăsat acolo și le-a dus la topitorie, pentru că am zis că nu le mai iau înapoi. Am făcut rost de bani într-o săptămână, m-am dus înapoi și mi-a spus că nu le mai are pentru că le-a dus la topitorie și nu mai are cum să le găsească, pentru că i-am spus să nu le mai păstreze. Atunci proprietarul a zis că i-am făcut reclamă fără să vreau și o să încerce să le găsească. Au căutat vreo 3 zile la topitorie și încă nu le topiseră, pentru că scria pe ele Viorel Lis și Oana Lis și le-au găsit.”, a mai povestit ea, potrivit Wownews.