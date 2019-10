Nemulțumirile sunt legate de faptul că actualii consilieri locali, unii dintre ei membrii fondatori ai Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), structură pe care s-a construit partidul Uniunea Salvați România, nu și-au mai găsit loc pe listă, cu toate ca au făcut o treabă bună în sector. Ei sunt acuzați de faptul că nu sunt favorabili actualei conduceri, controlată de Dan Barna, ci fostului președinte USR, Nicușor Dan.

Actuala listă USR sector 2 nu are niciun nume cunoscut, nici măcar candidatul pentru Primăria sector 2 nu este recunoscut în comunitate. Dar ținând cont că urmează alte alegeri interne, între candidatul USR și PLUS, este posibil ca în sectorul 2 alianța să fi hotărât să meargă pe mâna candidatului PLUS sector 2.

USR Sector 2 a ales vineri, 4 octombrie, propunerea de primar pentru Sectorul 2 şi lista de candidaţi care vor reprezenta USR la alegerile locale de anul viitor.

Astfel, Radu Mihaiu, care este şi preşedintele USR Sector 2, a fost ales pentru a candida din partea USR la Primărie. Mihaiu a fost secretar de stat în guvernul Cioloş.

Lista propunerilor USR Sector 2 pentru Consiliul Local:

Gabriel Waspusch

Marius Pellegrini

Radu Nedelcuţ

Andrei Panaitescu

Anda Badea

Angel Croitoru

George Vasiliu

Nelu Mocanu

Dragoş Marinescu

Florentina Popescu

Valentin Teodor

Ion Chiricuţă

Gabriela Cristina Niţulescu

Adrian Niţă

Marian Şpan

Alexandru Bălan

Eduard Wagner-Voinescu

Vlad Sincă

Alexandru Pleşa

Radu Popescu

Dan Farcaş

Silviu Cătălin Boroi

Antheia Aleksandra Riesch

Doru Oprea

Mihai Petre

Mihai Apostol

Alexandru Ancuţa

Eduard Petre

Sophie Flori Rădulescu

Cristian Severin

Daniel Dobrescu

Daniela Tudose

Te-ar putea interesa și: