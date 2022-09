Oamenii de știință, descoperire îngrijorătoare. O infecție comună, care provoacă stări diareice grave, responsabilă de cancer colorectal

Cercetarea, care a fost publicată recent în jurnalul Cancer Discovery, dezvăluie noi date despre acest microbi, care provoacă peste 500.000 de infecții anual în Statele Unite, multe dintre acestea fiind foarte dificil de tratat. Cancerul de colon, cunoscut și sub numele de cancer colorectal, este o afecțiune în care celulele rectului sau ale colonului se înmulțesc fără control.

„Creșterea numărului de persoane cu vârsta sub 50 de ani diagnosticate cu cancer colorectal în ultimii ani a fost șocantă. Am descoperit că această bacterie pare a fi un factor foarte neașteptat la malignitatea colonului, procesul prin care celulele normale devin cancer”, spune Cynthia Sears, MD, Bloomberg~Kimmel Profesor de Imunoterapie a Cancerului și profesor de medicină la Universitatea Johns Hopkins.

S-a descoperit că pacienții aveau colonii dense de bacterii pe suprafața colonului

Cercetătorii din cadrul laboratorului Sears au raportat în urmă cu mai mulți ani că mai mult de jumătate dintre pacienții cu cancer colorectal aveau biofilme bacteriene – colonii dense de bacterii pe suprafața colonului – în timp ce doar 10% până la 15% dintre persoanele sănătoase fără tumori aveau biofilme.

Cu toate acestea, un eșantion a ieșit în evidență pentru cercetători atunci când au infectat șoareci cu mostre de biofilme provenite de la anumiți pacienți cu cancer colorectal, deoarece a crescut semnificativ tumorile colorectale la șoareci. Această mâzgă a provocat tumori la 85% dintre șoareci, în timp ce la majoritatea controalelor, dezvoltarea tumorilor este mai mică de 5%.

În cadrul unor lucrări suplimentare, echipa a identificat o mostră fără biofilm care a crescut în mod similar tumorile colorectale la șoareci. Deși mai multe specii bacteriene au fost legate de cancerul colorectal – inclusiv Bacteroides fragilis enterotoxigenic, Fusobacterium nucleatum și o tulpină specifică de Escherichia coli – acești microbi fie erau absenți în tumorile acestor doi pacienți (B. fragilis și E. coli), fie nu au colonizat cu succes șoarecii (F. nucleatum), sugerând că alte bacterii au fost responsabile pentru promovarea cancerului colorectal.

Celulele expuse la această bacterie au activat genele care conduc la cancer și au oprit genele care protejează împotriva cancerului

O toxină produsă de această bacterie – cunoscută sub numele de TcdB – pare să cauzeze cea mai mare parte a acestei activități, spun cercetătorii. Când au folosit tulpini de C. difficile modificate genetic care conțineau gene de toxine inactivate și/sau eliberau o toxină înrudită de C. difficile numită TcdA, șoarecii infectați cu microbi inactivați cu TcdB au produs mult mai puține tumori decât cei cu TcdB activi, în timp ce TcdA a produs de C. difficile nu a fost suficientă pentru a provoca tumori.

Până în prezent, există date epidemiologice limitate care leagă C. difficile de cancerul colorectal la om, dar dacă cercetările ulterioare arată că există o legătură, aceasta ar putea duce la depistarea infecției latente cu C. difficile sau a infecției anterioare ca factor de risc pentru cancer.

Deoarece expunerile îndelungate la TcdB pot crește riscul de cancer colorectal, un efort important de prevenire ar putea include eforturi sporite pentru eradicarea rapidă și eficientă a acestui agent patogen, care reapare – adesea în mod repetat – la 15%-30% dintre pacienții infectați după tratamentul inițial, inclusiv la copii și adolescenți.

„În timp ce această legătură între C. difficile și cancerul colorectal trebuie confirmată prin dezvoltarea de strategii și terapii mai bune cu scopul de a reduce riscul de infecție primară și de recidivă cu C. difficile ar putea scuti pacienții de consecințele imediate ale diareei severe care provoacă cancerul colorectal mai tarziu”, relatează scitechdaily.com.