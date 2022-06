Oamenii ar putea deveni o specie cu adevărat interplanetară în 200 de ani. Cum va fi posibilă minunea SF

„Înțelegerea noastră actuală a fizicii ne spune că suntem prinși în această piatră minusculă cu resurse limitate.” Pentru a părăsi planeta noastră definitiv, oamenii trebuie să intensifice drastic utilizarea energiei nucleare și regenerabile și, în același timp, să protejeze acele surse de energie împotriva utilizării în scopuri rău intenționate. Următoarele câteva decenii se vor dovedi critice: dacă umanitatea poate trece în siguranță de la combustibilii fosili, ar putea avea o șansă, sugerează studiul.

Evoluția incredibilă a umanității

O civilizație Kardashev de tip I, de exemplu, poate folosi toată energia disponibilă pe planeta natală a speciei, inclusiv toate sursele de energie din pământ (cum ar fi combustibilii fosili și materialele care pot fi folosite pentru fisiunea nucleară) și toată energia căzând pe acea planetă de pe steaua ei părinte. Pentru Pământ, acesta este undeva în jur de 10^16 wați.

Civilizațiile de tip II consumă de 10 ori mai multă energie și sunt capabile să exploateze întreaga producție de energie a unei singure stele. Speciile de tip III pot merge chiar mai departe și pot folosi cea mai mare parte a energiei dintr-o galaxie întreagă.

Inutil să spun că specia umană este mult sub pragul de tip I, dar consumul nostru de energie crește cu fiecare an care trece. Mai mulți oameni folosesc mai multă energie pe cap de locuitor, dar această putere are un cost: și anume, amenințarea la adresa biosferei noastre din cauza eliberării de carbon și a poluanților și riscul reprezentat de capacitatea de a folosi mijloace puternice de stocare și livrare a energiei în scopuri distructive, cum ar fi bombe nucleare.

Într-adevăr, suntem deja capabili să ne autodistrugem ca specie și nici măcar nu am spart prima treaptă a scalei Kardashev. O mână de țări au acum capacitatea nucleară de a distruge fiecare om de pe planetă. „Suntem propriul nostru mare filtru”, a spus Jiang.

Ce a presupus acest studiu

Trucul este să evităm autodistrugerea în timp ce ne creștem consumul de energie până la punctul în care putem exista în mod fiabil pe mai multe lumi simultan, chiar dacă este doar în sistemul solar, a spus Jiang. A avea o prezență umană pe mai mult de o planetă servește ca un bastion puternic împotriva autodistrugerii, dar pentru a obține un statut multiplanetar necesită o cantitate enormă de energie, nu doar pentru înființarea de colonii pe termen scurt, ci și pentru menținerea orașelor cu drepturi depline și auto susținute.

Studiul a presupus, de asemenea, o creștere anuală de 2,5% a utilizării energiei regenerabile și nucleare și a constatat că în următorii 20 până la 30 de ani, acele forme de utilizare a energiei vor înlocui în mod constant combustibilii fosili. Sursele de energie nucleară și regenerabilă au capacitatea potențială de a continua să crească producția fără a mai pune presiune asupra biosferei și, dacă vom continua la ritmul actual de consum, vom ajunge la statutul de tip I în anul 2371, a descoperit echipa.