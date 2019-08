Mama și copilul au fost lăsați în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, informează colegii de la ziarul Botoșăneanul. „Avem o mamă cu dizabilități adusă de la București, ne-a adus-o DGASPC-ul unui sector, cu un copil. I-au lăsat aici și au plecat, cei de la București. Mama avea mutație într-o comună din Botoșani, dar nu mai stătea de mult timp pe acolo”, a declarat Alexandru Colbu, director adjunct DGASPC Botoșani. Copilul de 6 ani va fi plasat cel mai probabil în rețeaua de asistență maternală, pentru că pentru mamă nu există șanse de a se putea îngriji pe sine și copilul, din cauza afecțiunilor de care suferă. „Ea va ajunge probabil într-un centru de adulți, nu prea are discernământ. Ea mai are doi copii, care tot la noi în sistem sunt. Mai avea acest copil și avea un concubin prin București care tot sună pe la centru că vine să-și ia familia. Dar nu a venit nimeni, vă dați seama”, a mai spus Alexandru Colbu. Femeia are trei copii cu bărbați diferiți. Cei mai mici au trei, respectiv șase ani. Toți vor crește în centre ale statului.

Te-ar putea interesa și: