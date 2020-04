Oficialii guvernamentali din Danemarca au decis, miercuri, să relaxeze restricțiile luate din cauza pandemiei. Una dintre măsuri vizează redeschiderea școlilor și grădinițelor. Măsura nu i-a bucurat pe mulți dintre părinți, care se tem că țara ar putea fi lovită de un nou val de coronavirus.

„Nu-mi voi trimite copilul, indiferent ce se va întâmpla”, a spus Sandra Andersen, fondatoarea unui grup de Facebook denumit „My kid is not going to be a Guinea Pig” („Copilul meu nu va deveni cobai”), cu peste 40.000 de urmăritori.

„Cred că mulţi dintre părinţi îşi spun: „De ce copilul meu trebuie să fie primul care iese afară”, a afirmat o altă mamă.

Danemarca a înregistrat până acum 6.600 de cazuri de infectare și 300 de persoane care și-au pierdut viața din cauza COVID-19.