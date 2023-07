O somieră de pat potrivită îți îmbunătățește calitatea vieții! Iată în ce fel!

Concluzia este cât se poate de clară: fiecare element care influențează calitatea somnului merită tratat cu maximă atenție. De exemplu, o somiera pat și o saltea de bună calitate pot aduce mai multe beneficii decât ai crede.

De ce este preferabil să folosești o somieră de pat?

Produsele din această categorie le oferă utilizatorilor un număr impresionant de beneficii, în comparație cu soluția reprezentată de o simplă placă din PAL. Iată care sunt avantajele unei somiere:

un produs de calitate, completat cu salteaua potrivită, contribuie în mod decisiv la adoptarea unei poziții corecte din punct de vedere anatomic în timpul somnului, ceea ce asigură odihnă în cele mai bune condiții;

salteaua are parte de o ventilație mai bună, astfel fiind eliminat riscul de apariție a mucegaiului;

umezeala se evaporă mai repede și mai ușor;

la rândul ei, căldura este dispersată într-un mod mai eficient, ceea ce asigură un plus de confort;

durata de viață a saltelei crește considerabil, indiferent dacă este aleasă una cu arcuri, cu spumă sau hibrid.

În plus, utilizatorii apreciază mult și varietatea ofertei. Fiecare persoană are posibilitatea de a alege o somieră de pat care corespunde cel mai bine preferințelor și necesităților sale și care se poate încadra în spațiul pe care îl are la dispoziție. Există inclusiv modele concepute special pentru persoane supraponderale sau pentru pacienți care, ca urmare a unei accidentări sau a unei afecțiuni medicale, petrec mult timp în pat.

Materialele folosite sunt, la rândul lor, diverse. În funcție de preferințele fiecărui utilizator, pot fi achiziționate modele realizate din lemn sau din metal ori dotate cu telecomenzi ce oferă posibilități multiple de control.

Cum este influențată starea de sănătate de modul în care te odihnești?

O somieră de pat de bună calitate își pune amprenta în mod pozitiv asupra calității somnului și, datorită acestui fapt, aduce beneficii majore pentru funcționarea organismului în ansamblu.

Multiple cercetări medicale au demonstrat faptul că un somn odihnitor asigură funcționarea eficientă a sistemului imunitar. Prin urmare, organismul beneficiază de o protecție sporită împotriva bolilor și a infecțiilor de orice natură.

Calitatea odihnei influențează decisiv și stările emoționale și sănătatea mentală. Stresul, anxietatea ori depresia sunt ținute departe cu mai multă ușurință, atunci când ai parte de un somn bun, noapte de noapte.

Nu reprezintă un secret nici faptul că, după o noapte liniștită, te poți concentra mai ușor, memoria este îmbunătățită, iar atenția poate fi menținută timp mai îndelungat pe același obiectiv. Îmbunătățirea performanțelor cognitive aduce mai multe șanse în carieră și nu numai.

Chiar și greutatea corporală este influențată de regimul de somn. Specialiștii au constatat faptul că lipsa odihnei corespunzătoare crește pofta de mâncare și determină un consum sporit de alimente bogate în carbohidrați și grăsimi, care contribuie în cea mai mare măsură la kilogramele în plus.

Cumpără o somieră de pat și îți vei îmbunătăți calitatea vieții… peste noapte, la propriu și la figurat!