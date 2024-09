O schimbare de perspectivă. „Gunoiul spațial” ne va conduce la extratereștrii

Timp de peste 70 de ani, oamenii de știință au căutat dovezi ale existenței unor extratereștrii prin urmărirea semnalelor radio, mesaje interstelare transmise la miliarde de kilometri distanță prin spațiu. Dar pentru astrofizicianul Avi Loeb de la Harvard, căutarea inteligenței extraterestre începe mult mai aproape de casă. În oceanele Pământului.

În vara anului 2023, Loeb a condus o expediție în apropiere de Papua Noua Guinee pentru a dezgropa sute de sfere metalice minuscule. Pe care le-a considerat posibile rămășițe ale unui meteor interstelar care s-a desprins deasupra Oceanului Pacific cu un deceniu înainte. Pentru Loeb, această misiune nu se referea doar la găsirea unor dovezi rare ale unui obiect de dincolo de sistemul nostru solar. Ci și la șansa de a cerceta sferele pentru a găsi urme ale unei potențiale tehnologii extraterestre.

Critici din partea comunității științifice

Scopul nobil al expediției a stârnit critici din partea comunității științifice. Însă, pentru Loeb, chiar și o slabă posibilitate de a afla ceva nou despre cosmosul nostru este un motiv suficient pentru a investiga.

„Nu pretind că știu mai mult decât știu”, a declarat Loeb într-un interviu pentru Live Science. „Sunt dispus să iau în considerare posibilități pe care alții le-ar putea respinge complet”.

Loeb, care este profesor de astrofizică și director al Institutului pentru Teorie și Calcul la Centrul Harvard-Smithsonian de Astrofizică, spune că a ajuns la succesul său academic în mod neintenționat. Asta după ce pasiunea de o viață pentru filosofie l-a condus la astrofizică. Live Science a stat de vorbă cu profesorul pentru a discuta despre cercetările sale, despre speranțele sale pentru expedițiile viitoare și despre căutarea inteligenței extraterestre.

Brandon Specktor: Ați spus că, de la o vârstă fragedă, v-ați dorit să fiți filozof. Aveți o filosofie care vă ghidează cercetarea științifică?

Avi Loeb: Oamenii, în general, există de câteva milioane de ani pe Pământ. Ceea ce reprezintă doar o parte din 10.000 din vârsta universului. Așadar, am venit la sfârșitul jocului cosmic. Și știm, datorită lui Copernic și Galileo, că nu ne aflăm în centrul scenei. Așadar, piesa nu este despre noi. Și ar fi bine să rămânem umili și curioși. Aceasta este filozofia mea fundamentală.

Viața extraterestră

BS: Ați împărtășit multe idei despre locurile în care oamenii ar trebui să caute viață extraterestră. Dacă vi s-ar da un cec în alb pentru a urmări oricare dintre ideile dumnevoastră despre extratereștri, cum l-ați cheltui?

AL: Cred că ar trebui să facem o treabă mai bună cu Marte, pentru că Marte avea apă lichidă la suprafață. Știm asta cu siguranță. Au existat unele dovezi preliminare că, probabil, solul de pe Marte are unele semnături tentante ale vieții care au fost sugerate pentru prima dată cu misiunea Viking [în 1976]. Există o mulțime de lucruri pe care le putem face și care nu sunt mai dificile decât au fost făcute deja în anii '70. Este doar păcat că NASA nu le face.

Un alt lucru pe care l-aș face este că există milioane de obiecte, de aproximativ un metru în dimensiune, care provin din afara sistemului solar. În orice moment, există câteva milioane de astfel de obiecte care se află pe orbita Pământului în jurul Soarelui. Acestea nu reflectă suficientă lumină solară pentru a le descoperi cu telescoapele noastre existente. Așa că aș stabili un program experimental care să încerce să le detecteze.

Aș dori să văd dacă, printre rocile care ajung în sistemul solar de la alte stele, există și resturi tehnologice. Ar putea fi gunoaie spațiale sau ar putea fi funcționale. Dar ar trebui să fie ușor de diferențiat între roci și altceva. Așadar, dacă aș avea toți banii din lume, aș stabili un program experimental de monitorizare a obiectelor aflate pe orbita Pământului în jurul Soarelui.

Am detectat deja

Oumuamua, un obiect interstelar cu o dimensiune de aproximativ 100 de metri. Trebuie să existe mult mai multe obiecte care sunt mult mai mici.

Dezvoltarea noilor tehnologii

BS: Pot viitorii sateliți, cum ar fi NEO Surveyor al NASA, un telescop în infraroșu axat pe urmărirea obiectelor din apropierea Pământului, să ajute la detectarea obiectelor potențial interstelare?

AL: Cu siguranță. Dar numai dacă acestea se apropie de Pământ. Va exista un telescop mai mare, numit Observatorul [Vera C.] Rubin din Chile, care va începe să funcționeze în 2025 și care, probabil, va găsi mult mai multe obiecte interstelare în apropierea Pământului sau în interiorul orbitei Pământului în jurul Soarelui. Lucrez cu postdoctoranzii și studenții mei la un program pentru a găsi aceste obiecte de îndată ce vor veni datele de la Observatorul Rubin.

Sunt foarte entuziasmat. Vedeți voi, dacă sunteți condus de curiozitate, datele suplimentare sunt o binecuvântare. Dacă ești condus de altceva, cum ar fi să te dai mare sau să-ți stabilești statura, atunci vei răspunde la ceva precum Oumuamua așa cum a făcut unul dintre colegii mei, spunând „Aș vrea să nu fi existat niciodată”.

Acest lucru se întâmplă destul de des în știință. Când există experți care sunt tulburați și foarte supărați din cauza anomaliilor. Ei susțin că anomaliile nu există. Nu există nimic nou. Știm deja totul. Oamenii care semnalează anomaliile ar trebui să fie discreditați. Documentele ar trebui ignorate ... Ar trebui să uităm de ele și să mergem mai departe. Vedeți asta și, din păcate, asta suprimă progresul științei.

Unii oameni se opun

BS: Ați primit unele împotriviri cu privire la un studiu recent al sferulelor metalice pe care le-ați scos din oceanul de lângă Papua Noua Guinee, despre care afirmați că sunt bucăți dintr-un meteor interstelar. Aveți încredere în articolele care vă critică descoperirile? Le citiți cu mintea deschisă și vedeți dacă au de fapt dovezi convingătoare?

AL: Da. De exemplu, a existat o afirmație conform căreia ceea ce am recuperat este cenușă de cărbune. Așa că ne-am uitat la 55 de elemente din tabelul periodic după ce a fost făcută această afirmație și am demonstrat că nu este cenușă de cărbune. Am realizat o diagramă în care am demonstrat că abundența multor elemente chimice nu este cea a cenușii de cărbune.

Am trimis această notă de cercetare unei reviste care a publicat argumentul inițial conform căruia este cenușă de cărbune. Editorul a spus: „Ei bine, nu sunt sigur că are rost să publicăm asta”... Așa că i-am scris editorului șef și, în cele din urmă, a fost publicată.

Toate acestea pentru a spune că uneori există o agendă în spatele a ceea ce se întâmplă. Nu este un joc corect.

Căutarea mai multor dovezi

BS: Deci, intenționați să vă întoarceți în Papua Noua Guinee pentru a căuta mai multe dovezi ale acestui meteorit?

AL: Plănuim să o facem din nou peste un an. Am anunțat-o acum câteva luni și am câteva părți interesate să o finanțeze. Va fi vorba de 6,5 milioane de dolari.

BS: Cum va fi această expediție diferită de ultima?

AL: Data trecută, am fost pe mare doar două săptămâni. Echipamentul pe care l-am conceput a colectat micile sferule cu dimensiuni mai mici de un milimetru, mai mici decât dimensiunea unui fir de nisip. Desigur, acest lucru a fost foarte valoros, permițându-ne să descoperim că o fracțiune dintre ele, 10% dintre ele, aveau o compoziție chimică neobișnuită. Dar tot nu ne spune natura obiectului. Deoarece acestea au fost picături topite care au pierdut unele elemente în procesul de topire.

Ceea ce ne dorim să găsim sunt bucăți mai mari, de un centimetru, cel puțin câțiva milimetri, pe care le putem folosi pentru a obține, în primul rând, un recensământ complet al tuturor elementelor chimice. Dar, de asemenea, putem examina proprietățile materiale. Știm că acest obiect a avut o rezistență a materialului mai mare chiar și decât meteoriții de fier din sistemul solar. Deoarece a explodat doar în atmosfera inferioară. Acolo unde stresul a fost mult mai mare decât în cazul altor meteoriți. Dorim să testăm proprietățile materialului. De asemenea, dacă obținem o bucată mare, putem efectua analize izotopice și data vârsta materialului pentru a demonstra că este diferită de vârsta sistemului solar.

În cele din urmă, cel mai important este că putem spune dacă este un obiect natural, cum ar fi o piatră sau altceva, o parte a unui gadget. În următoarea expediție, vom folosi un vehicul operat de la distanță pe care îl vom plasa pe fundul oceanului și vom avea și video, iar acesta va colecta [mostre de sferule]. Speranța este de a colecta bucăți mai mari și de a le examina ulterior în laborator.

Încredere în cercetări

BS: Cât de încrezător sunteți că vom găsi dovezi de viață extraterestră în timpul vieții dumneavoastră?

AL: Sunt foarte încrezător pentru că urmăm o cale care nu a mai fost urmată înainte, în acest caz, căutarea naturii obiectelor care au ajuns în sistemul solar din exterior. Metoda tradițională, de căutare a vieții inteligente, a fost aceea a semnalelor radio. Ceea ce este ca și cum ai aștepta un apel telefonic. Aici, căutăm pachete care ar putea fi în cutia noastră poștală. Este o abordare foarte diferită. Am speranța că vom vedea ceva neobișnuit, mai ales că două din cele trei obiecte interstelare cunoscute par a fi ciudate, vom afla ceva nou. Cred că, în următorii ani, există șanse mari să apară rezultate interesante, fie de la Observatorul Rubin, fie de la expedițiile pe care le planificăm. După cea pe care v-am menționat-o, vom merge pentru al doilea meteor interstelar care se află între Portugalia și Azore. Este un loc foarte diferit.

O cale promițătoare

BS: Și, ca să fie clar, credeți că studiul obiectelor interstelare este cea mai promițătoare cale pentru a găsi dovezi ale vieții extraterestre?

AL: Cred că da. În primul rând, este ușor să faci diferența între un obiect natural și un obiect artificial. Ar putea exista o mulțime de gunoaie spațiale generate de civilizații trecute. Noi căutăm semnale radio de 70 de ani. Trebuie să schimbăm abordarea. Sincer, comunicarea radio a fost doar o tehnologie foarte timpurie pe care omenirea a dezvoltat-o. Cu toate acestea, explorarea spațiului, pentru mine, sună ca o activitate generică în care se va angaja o civilizație avansată. Ar trebui să căutăm aceste lucruri. Cred că există o șansă să găsim ceva remarcabil. Evident, fără să căutăm, nu vom găsi nimic.

Este la fel cum Blaise Pascal a susținut că nu poți respinge din start posibilitatea ca Dumnezeu să existe, pentru că dacă Dumnezeu există, implicațiile sunt uriașe. Acesta a fost argumentul lui Pascal. Eu l-am revizuit în contextul extratereștrilor. Am spus că acest lucru trebuie să facă parte din curentul principal al cercetării științifice, deoarece implicațiile sunt uriașe, informează livescience.com