O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu

Politicienii și politrucii au transformat un moment de evlavie intr-o mare rușine națională. La sfințirea picturilor Catedralei Mântuirii Neamului, toți fariseii care s-au împotrivit din răsputeri să vadă ridicată și terminată această construcție au fost așezati la loc de cinste in interior, în vreme ce credincioșii au fost lăsați afară, în frig.

