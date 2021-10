O nouă teorie zguduie lumea științei. S-a aflat cum a apărut SARS-CoV-2. Totul se învârte în jurul unei boli misterioase la mineri

Mina este situată în județul autonom Mojiang Hani, iar oamenii de știință de la Institutul de Virologie Wuhan au găsit acolo mostre ale unui agent patogen numit virusul Mojiang, depistat mai târziu la șobolani.

În total, din 2012 până în 2015, în mină au fost detectate până la 293 de coronavirusuri.

Unul dintre ele este virusul RaTG13, identic cu SARS-CoV-2 în proporție de 96%. În martie anul curent, Organizația Mondială a Sănătății a declarat cea mai probabilă versiune a apariției SARS-CoV-2 trasmiterea de la lilieci prin intermediul unui alt animal. tr-un animal intermediar drept cea mai probabilă versiune a apariției Sars-CoV-2. Poate că persoana a fost infectată direct de la liliac, a sugerat organizația. În același timp, posibilitatea unei scurgeri de virus dintr-un laborator din Wuhan a fost numită „extrem de puțin probabilă” de OMS.

De ce a fost ignorată proveniența RaTG13 și BtCoV / 4991?

Originea aparentă a pandemiei COVID-19 este orașul Wuhan din provincia Hubei, China. Wuhan găzduiește, de asemenea, cel mai important centru de cercetare din lume pentru coronavirusuri de lilieci. Există două laboratoare de virologie în oraș, ambele au colectat fie coronavirusuri de lilieci, fie le-au cercetat în trecutul recent.

Laboratorul Shi, care a colectat BtCoV / 4991 și RaTG13, a primit recent subvenții pentru a evalua prin experiment potențialul de patogenitate pandemică a noului coronavirus de lilieci pe care l-au colectat din sălbăticie.

Pentru a adăuga aceste date sugestive, există o lungă istorie de accidente, focare de boli și chiar pandemii rezultate din accidente de laborator cu viruși: (Furmanski, 2014 ; Weiss și colab., 2015). Din aceste motive și altele, rezumate în articolul nostru Cazul este construirea faptului că COVID-19 avea o origine de laborator, noi (un virolog și un genetician) și alții am ajuns la concluzia că un focar de laborator este o teză credibilă. Cu siguranță, o origine de laborator are cel puțin la fel de multe dovezi circumstanțiale care să o susțină ca orice teorie naturală a originii zoonotice (Piplani și colab., 2020 ; Segreto și Deigin, 2020 ; Zhan și colab., 2020), scrie The Telegraph.