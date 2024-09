Sport O nouă dezamăgire pentru Gigi Becali: E un rezultat rău







FCSB și CFR Cluj s-au duelat în Gruia și au încheiat la egalitate. Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de acest rezultat, menționând că echipa sa ar fi trebuit să învingă. În plus, patronul FCSB are un regret legat de alcătuirea formației de start.

Gigi Becali, dezamăgit de meciul cu CFR Cluj

Tabela de joc a fost deblocată de Louis Munteanu, care a înscris în minutul 36. Transferat de la Fiorentina, jucătorul a reușit să îl învingă pe Târnovan.

După prima repriză de joc, atacantul s-a remarcat din nou. După un meci tensionat, scorul final a fost 2-2. Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de acest rezultat, susținând că echipa sa ar fi trebuit să învingă.

Critici la adresa jucătorilor

După meciul cu FCSB, CFR Cluj se poziționează pe locul 5, având un total de 14 puncte. De cealaltă parte,

FCSB ocupă locul 12 și nouă puncte strânse. Gigi Becali are un regret legat de formația de start și titularizarea lui Ionuț Panțîru. Potrivit patronului FCSB, CFR Cluj era slab pregătită, iar echipa sa ar fi ratat ocazie importantă.

„Bine, greșeala a fost cu Panțîru, eu vreau să îi dau încredere și am zis să joace el. (…) Mi se pare că prima repriză a făcut diferența. În a doua nu a fost decât o echipă pe teren, nu au mai contat. Bine, greșeala mea a fost că am început cu Panțîru, eu vreau să îi dau încredere și am zis să joace el”, explicat acesta.

Gigi Becali, despre Louis Munteanu și Daniel Bîrligea

Potrivit patronului FCSB, clujenii nu erau bine pregătiți și puteau fi învinși. În plus, latifundiarul din Pipera a făcut o comparație între Louis Munteanu și Daniel Bîrligea.

E un rezultat rău, eu cred că pe CFR niciodată nu o să o mai prindem așa. Se întâmplă ceva cu ei, probabil gripă, COVID, ceva. Erau de bătut azi. Am luat un punct în deplasare, etapa asta e un câștig. Craiova nu a luat niciun punct. Noi cu CFR și Craiova nu batem.(…) O să fie altceva cu Bîrligea, sigur că da. Eu cred că e mai bun decât Munteanu. Munteanu are execuții, dar Bîrligea e mai luptător, mai muncitor”, a mai spus patronul FCSB.