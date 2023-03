O nouă demisie în USR. Consilierul care a decis să plece de rușine: „Nu mai pot să ies în stradă pentru a vorbi cu oamenii și să-i privesc senin în ochi”

Adrian Slabu, consilier județean USR Iași, și-a anunțat, luni, demisia din partid. Politicianul și-a motivat decizia susținând că nu crede că partidul se mai poate reforma. El nu mai vede niciun viitor pentru USR și spune că a ajuns să nu îi mai poată privi pe oameni în ochi.

„Mi-am pierdut speranţa că USR va putea fi reformat. Simt în acest moment că nu mai pot să ies în stradă pentru a vorbi cu oamenii şi să-i privesc senin în ochi. Nu prea văd soluţii pentru viitor”, a afirmat Adrian Slabu pentru News.ro.

Politicianul se declară nemulțumit de modul în care acționează colegii săi din Iași care, sunt împărțiți în mai multe tabere.

„Eu nu am dorit să fac jocurile nici unei grupări. Sunt membru în Biroul Judeţean, dar am rămas deoparte, fără a mă implica în scandaluri. Chiar am vorbit cu liderii şi le-am cerut să se aşeze la aceeaşi masă”, a precizat Adrian Slabu.

Fostul consilier județean USR Iași își dorește să rămână în politică și intenționează să se înscrie în partidul fondat de Dacian Cioloș.

Consilierul județean USR Iași și-a anunțat demisia

Adrian Slabu a făcut o postare prin care își anunță demisia și pe rețelele de socializare, unde vorbește despre ce așteptări a avut atunci când a intrat în politică. Se întâmpla în urmă cu patru ani și era convins că, pentru ca lucrurile să meargă bine, fiecare trebuie să se implice.

„Am intrat în politică, acum 4 ani, convins că dacă vrem să schimbăm ceva în această țară trebuie ca fiecare dintre noi să se implice. Am plecat la drum cu speranța că mai întâi vom construi un partid care să reflecte societatea pe care noi ne-o dorim.

Deși am știut de la început că USR-ul este departe de a atinge acest deziderat în ultima perioadă mi-am pierdut și speranța că el va putea fi reformat. Simt în acest moment că nu mai pot să ies în stradă pentru a vorbi cu oamenii și să-i privesc senin în ochi.

În acest context, vă anunț că mi-am dat demisia din calitatea de membru al USR”, a scris politicianul în postarea de pe Facebook.