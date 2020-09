El susţine că, împreună cu aproximativ 20 de oameni, îmbracă tricouri branduite cu numele lui Ciprian Ciucu şi împart pliante prin sector.

”Împrăştiem şi noi bileţele pe stradă. Capone e băiat bun, îl ştie toată lumea, e un băiat care ajută, toată lumea îl vorbeşte de bine, eu îl apreciez.

Nu este vorba despre un ajutor financiar pe care să-l acord eu lui Ciucu. N-am cum să-l ajut financiar că abia mă menţin pe mine. Eu îl ajut prieteneşte pe Capone. El m-a sunat de două ori şi m-a rugat să-l ajutăm pe Ciucu în campanie, să împrăştiem şi noi… că şi PSD-ul face la fel. Ne îmbrăcăm şi noi în tricouri cu numele domnului Ciucu, mergem prin sector.

Eu cu mare plăcere aştept să mă contacteze din nou şi-l ajut cu mare plăcere. Acum dacă am ieşit pe post cred că nici nu mă mai bagă în seamă”, spune Ion Migdal, potrivit romaniatv.net.

Întrebat dacă îl ajută şi pe candidatul Dreptei la Primăria Generală, Nicuşor Dan, Ion Migdal a răspuns că nu i s-a propus aşa ceva.

„Capone nu mi-a spus despre aşa ceva. Eu am fost rugat să-l ajut doar pe Ciucu, nu pe Nicuşor Dan. Capone are foarte mari calităţi, a ajutat pe toată lumea la piaţă, poate mi-o da şi mie vreo tarabă. Eu merg pe garanţia lui Capone, că nu are de ce să mă mintă. Fratele meu l-a cam scos pe stradă, l-a băgat în seamă şi-l respectă cei din lumea de care ziceţi dumneavoastră (interlopă – n.red).

Eu îi fac un serviciu prietenului meu, dar şi prietenul meu trebuie să-mi facă un serviciu. Ar putea să-mi dea şi mie o tarabă în piaţă. Eu îmi văd de familia mea, vreau totuşi să fac ceva legal”, adaugă Ion Migdal.

Fratele lui Fane Spoitoru a declarat, de asemenea, că nu locuieşte în sectorul 6, deci nu-l va putea vota pe candidatul pe care-l ajută acum în campanie.

Cine este Vali Capone

Vali capone, pe numele său real Valentin Rădulescu, pare să fi fost „preferatul” autorităților locale din Sectorul 6, pe vremea când în fruntea primărei s-a aflat Rareș Mănescu, informează site-ul știripesurse.ro.

După câștigarea alegerilor din 2012 de către liberalul Rareș Mănescu, Valentin Rădulescu, alias ”Vali Capone”, și-ar fi mutat ”cartierul general” în Sectorul 6, unde a cunoscut o ascensiune spectaculoasă. De la un interlop mărunt în Sectorul 4, cunoscut mai mult în lumea maneliștilor și prin prisma prieteniei cu faimosul, Migdale, fratele lui Fane Spoitoru, acesta ar fi primit, cu dedicație, numeroase contracte cu autoritățile locale din Sectorul 6, prin firme controlate de interpuși, mai scrie sursa citată.