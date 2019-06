O nouă comedie doboară recordul de vizionare. Actori celebri, replici spumoase

Comedia „Murder Mystery, cel mai recent film cu Jennifer Aniston şi Adam Sandler a devenit lungmetrajul cu cel mai bun weekend de debut din istoria platformei online Netflix. El a fost vizionat, numai în primele trei zile, de aproape 31 de milioane de abonaţi.





De vineri până duminică, filmul „Murder Mystery" a fost vizionat de aproximativ 13,38 de milioane de abonaţi ai Netflix din Statele Unite şi Canada, alături de 17,5 milioane de abonaţi internaţionali, au anunţat reprezentanţii Netflix pe contul de Twitter dedicat acestei comedii.

Graţie acestui succes de public, pelicula cu Adam Sandler şi Jennifer Aniston are şanse mari să doboare recordul de vizualizări în prima săptămână după lansare, stabilit în decembrie 2018 de filmulare şanse mari să doboare recordul de vizualizări în prima săptămână după lansare „Bird Box", cu Sandra Bullock, care a fost vizionat de 45 de milioane de abonaţi în primele şapte zile de difuzare pe Netflix. Reprezentanţii Netflix consideră că o vizualizare are loc cu adevărat pe această platformă dacă utilizatorul a vizionat cel puţin 70% din durata unei producţii, inclusiv genericul de final. Întrucât „Murder Mystery" are o durată de 97 de minute, acest lucru înseamnă că abonaţii Netflix au vizionat cel puţin 68 de minute din film, scrie Agerpres.

În această comedie de acţiune, Adam Sandler joacă rolul unui poliţist din New York care, după 15 ani de căsnicie, îşi duce în sfârşit soţia, interpretată de Jennifer Aniston, într-o vacanţă de mult promisă în Europa. Când soţia lui cunoaşte un fermecător şi foarte bogat bărbat britanic (interpretat de Luke Evans), cei doi newyorkezi sunt invitaţi la o petrecere intimă pe iahtul unui miliardar în vârstă şi asistă la momentul în care acesta este asasinat. Apoi, înţelegând că le-a fost înscenată o crimă, ei aleg să fugă şi devin principalii suspecţi.

