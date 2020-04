Inactivitatea și excesul de hrană nu sunt singurele responsabile pentru apariția obezității, acestora alăturându-li-se și frecventarea unui cerc de persoane obeze, potrivit unui studiu publicat în Statele Unite.

O persoană cu un prieten obez are cu 57% mai multe șanse să devină obeză decât un individ care nu are obezi în anturajul sau, potrivit studiului publicat de New England Journal of Medicine (NEJM).

Pentru a ajunge la această concluzie, James Fowler, de la Universitatea Harvard și Nicholas Christakis, de la Universitatea California din San Diego, au studiat o rețea de 12.067 de prieteni și rude în perioada 1971-2003, verificându-le periodic greutatea.

Ei au descoperit că atunci când o persoană se îngrașă, același lucru se întâmplă și cu apropiații ei.

Cercetătorii consideră plauzibilă existența „unor zone ale cerebelului care corespund acțiunii de a mânca și care sunt stimulate dacă această acțiune este observată la alte persoane”.

Dacă un frate sau o sora devin obezi, riscul apariției acestei boli la celălalt frate crește cu 40%. În cadrul cuplului, dacă unul dintre cei doi parteneri devine obez, soțul sau soția are cu 37% mai multe șanse de a deveni, la rândul sau, obez(a). În cazul cuplurilor homosexuale, riscul este și mai mare, au declarat cercetătorii, care au remarcat însă că o persoană care mănâncă sănătos și face exerciții își influențează în acest sens și anturajul.

Potrivit NEJM, o treime din populația americană este supraponderală, iar 60 de milioane dintre americanii adulți sunt obezi.