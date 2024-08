Social O moldoveancă a murit după ce a fost operată pe cord la Iași. Familia acuză doi medici de neglijență gravă







Republica Moldova. O familie din Republica Moldova acuză doi medici din Iaşi, România, de decesul mamei lor, Valentina Oleinic. Femeia a suportat o intervenție chirurgicală pe cord la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Aceasta ar fi fost efectuată de profesorul Grigore Tinică și anestezistul Grigore Arcan. Familia îi acuză pe medici de neglijență gravă, care ar fi condus la moartea pacientei. Medicii resping acuzațiile.

Susține că medicul nu ar fi acționat pentru a salva viața mamei sale

Fiica femeii, Doina Oleinic, a povestit că mama ei nu s-a mai trezit după intervenția chirurgicală. De asemenea, pacienta ar fi suferit trei atacuri cerebrale în timpul intervenției.

„Domnul profesor nu a avut chef să o trezească pentru că era „obosit” după operații. Din spusele lui, nu a trezit-o pe mama după operație, în aceeași zi, ca să „nu o streseze”. A decis să o trezească abia a treia zi după operație, dar fără succes. El are o scuză simplă - nu a văzut că pacientul de sub bisturiul său a făcut trei atacuri cerebrale”, a spus femeia.

Aceasta acuză medicul că nu ar fi acționat pentru a salva viața mamei sale. „Mai mulți medici pe care i-am rugat să ne consulte au rămas profund șocați de asemenea atitudine și declarații că „nu a observat” trei atacuri cerebrale, în timpul operației. Dacă se intervine prompt și corect, pacienții sunt mereu salvați, iar mama, cu siguranță, avea să fie astăzi vie, alături de noi”, a afirmat Doina Oleinic.

Intervenția este una „ușoară și fără riscuri”

Tânăra susține că pacienta s-a adresat la profesor la recomandarea medicilor, care i-au asigurat că ar fi cel mai bun cardiochirurg. Aceasta povestește că profesorul nu le-a spus nimic despre eventuale consecințe negative și a oferit asigurări că intervenția este una „ușoară și fără riscuri”.

„Programarea intervenției și internarea a decurs anevoios. Singura explicație era că nu sunt locuri și rândul la operații e foarte mare. La acest spital e un adevărat conveier - se operează câte 5-6 pacienți pe zi. Condițiile sunt un dezastru. Instituția nu dispune elementar de o cameră de baie - pacienții stau nespălați până la operație și după. Asistentele cereau bani ca să le toarne apă cu cana, ca pacienții să se poate spăla”, susține fiica femeii decedate.

Ultima discuție cu mama

Doina Oleinic spune că a vorbit ultima dată cu mama sa în ziua operației, în jurul orei 10:30. Ulterior, aceasta nu a mai avut acces la telefon.

„Toată ziua nu mi s-a zis nimic. Seara am sunat și mi s-a spus că încă este în operație. I-am scris „profesorului”. La ora 2:53 noaptea am primit mesaj că „Totul este bine”. A doua zi nu am putut să aflăm vreo informație despre starea mamei. Abia a treia zi profesorul Tinică ne-a răspuns la telefon și ne-a spus așa calm - „Eu nu știu de ce ea nu se trezește după operație””, își amintește tânăra.

„„E în moarte cerebrală, în azi-mâine va muri”, asta doar au putut să ne spună. Nu știm nici de ce, nici când, nici ce i s-a întâmplat de fapt mamei. Profesorul ne-a spus - că „nu a avut noroc”. Anestezistul ne-a declarat că nu discută cu noi, fără martori”, povestește fiica femeii.

Aceasta susține că după moartea mamei, medicul ar fi recunoscut că dacă nu i se făcea intervenția, aceasta putea să mai trăiască încă mult timp, pe pastile.

„Mama mea nu este singura jertfă a lui Tinică. Am aflat deja după, că sunt foarte mulți oameni care au plecat pe cealaltă lume cu „ajutorul” lui Tinică, dar rudele îndurerate nu au mai avut putere și curaj să lupte pentru dreptate”, afirmă aceasta.

Familia în căutarea dreptății

Familia a scris o plângere la Colegiul Medicilor și a solicitat să fie examinat cazul detaliat.

„Am depistat o scrisoare de la mama. A fost scrisă în timp ce aștepta să fie operată și nu avea acces la telefon. O scrisoare în care mama pentru prima dată în viață vorbește despre moarte și lucrurile care i s-au întâmplat. Scrisoarea am prezentat-o Colegiului Medicilor. Așteptăm un răspuns. Familia noastră caută dreptate. Dorim ca nimeni să nu mai treacă prin așa durere cumplită”, a subliniat Doina Oleinic.

Medicii nu s-au expus deocamdată public față de acest caz. Nici instituția medicală nu a venit cu o reacție față de cele întâmplate.