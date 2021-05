Imaginile au fost postate pe o retea de socializare după ce una dintre agresoare a trimis videoclipul altei minore pentru a se lăuda.

Conflictul a pornit pe fondul invidiei

Pe parcursul filmării, minorei agresate i se aminteșe că a fost avertizată că dacă va fi prinsă în oraș va fi bătută.

Conform unor informații venite din rândul anchetatorilor, fetele se cunoșteau, iar conflictul dintre ele ar fi pornit pe fondul invidiei. Aceleași surse susțin că acet moment ar fi fost premeditat, agresoarele au așteptat ca victima să vină, au urmărit-o și au prins-o și au batut-o în timp ce se pregătea să se întoarcă la domiciliu.

„În urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că la data de 10 mai, în timp ce o minora de 12 ani, din comuna Jupanesti se afla pe Aleea Unirii din Târgu Jiu (in zona Complexului Comercial Gârdu), a fost agresata si amenințată cu acte de violenta de patru minore cu varste cuprinse între 15 si 17 ani, din comuna Săulesti, Jupanesti, respectiv orasul Țicleni. În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și lovire sau alte violențe, in care se continuă cercetările pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc fapta”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Două minore au fost reținute de polițiști

Agresoarele locuiesc în comuna Săulești, Jupânești și în orașul Țicleni.

Polițiștii au întocmit dosar în acest caz un penal pentru amenințare, lovire și alte violențe.

Două minore de 17 ani au fost reținute de polițiști, iar celelalte două minore urmează să fie examinate pentru a se stabili dacă au avut sau nu discernământ în acel moment pentru a se putea lua măsura reținerii.

Fetele se cunoșteau. Indivie, șicanau, amenințau. Momentul a fost premeditat, agresoarele au așteptat cavictima să vină, au urmărit-o și au prins-o. Una dintre agresoare a trimis videoclipul altei fete pentru a se lăuda, scrie Antena3.