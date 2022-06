O mașină a intrat în mulțime la Berlin. O persoană a decedat, iar mai multe au fost rănite

Clipe de panică la berlin. O mașină a ieșit de pe carosabil și a intrat în mulțime într-un cartier din vestul Berlinului. Cel puțin o persoană a murit, potrivit tabloidului german Bild. Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Berlin a declarat pentru Reuters că mai multe persoane au fost rănite. Cel puțin 30 au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că erau în stare de șoc. Șoferul mașinii a fost imobilizat şi reţinut de forţele de ordine.

„Bărbatul a fost reținut, dar deocamdată nu se știe dacă totul a fost un accident sau un act deliberat”, a declarat un polițist aflat la fața locului.

A vehicle has driven into a crowd of people in western Berlin, killing one person and injuring at least 30 others. pic.twitter.com/Er76sutzl8

— Vikas Tripathi (@vikasjournolko) June 8, 2022