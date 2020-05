Gabriela, o juristă de 41 de ani, din București, a transmis, în exclusivitate pentru evz.ro, discuția cu operatoarea unei clinici private care i-a cerut, pentru extracția unei măsele, 2.250 de lei, aproape cât valoarea salariului brut, minim pe economie. Sau cât costă un inel cu diamant de 0,30 carate…

„Mă doare măseaua de crăp…și mi-am zis să merg la medic. De două săptămani mă doare măseaua de minte. În prima fază am avut un abces și am luat antibiotic și antiinflamator Ketonal Duo 150 mg. Acum, măseaua nu mai este umflată, dar nu cedează durerea. Am decis să merg la medic să o scot, am sunat la Spitalul de pe Plevnei (Facultatea de Stomatologie n.r.) și mi-au spus că nu fac extracții, dar așa…o durere de măsea nu constituie întotdeauna urgență”, a relatat, pentru evz.ro, Gabriela.

Spitalul Clinic al Facultății de Stomatologie este printre puținele locuri din București unde pot veni persoanele care au probleme stomatologice urgente.

În timp ce pacienții sunt invitați în interior, însoțitorii lor sunt nevoiți să stea pe stradă și așteaptă chiar și câteva ore.

Disperată de durere, femeia a apelat la clinici private…