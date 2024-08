Sport O mare gimnastă, despre nedreptatea de la Jocurile Olimpice. Americanii sunt privilegiați







Paris. Multipla campioană olimpică Ecaterina Szabo a declarat, după finala la sol a concursului de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice 2024, în care Ana Bărbosu a pierdut podiumul în urma contestaţiei SUA, că americanii sunt privileați. Ea consideră că români trebuie să facă exerciţii de nota 15 pentru a primi 10.

Ecaterina Szabo se revoltă

Sportiva este de părere că americanii au șanse mai mari să câștige și că antrenorii săi i-au spus mereu că trebuie să fie cu mult mai bună ca ei pentru a lua nota 10. Aceasta consideră că este foarte urât că americanii i-au acceptat contestaţia Anei Bărbosu și că Sabrinei Voinea nu.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat la sol, asta mi-aş dori şi eu să ştiu, fiindcă eu când am ieşit din sală Ana Bărbosu era pe trei, apoi am făcut doi paşi pe hol şi am auzit că se schimbase. E urât că americancei i-au acceptat contestaţia şi Sabrinei nu. Ce putem spune?”, s-a întrebat ea.

Sabrina Voinea trebuia să fie pe podium

Ecaterina Szabo a declarat că Sabrina Voinea trebuia să fie pe podium și că nu înțelege ce s-a întâmplat. „Drept să vă spun eu o vedeam pe Sabrina Voinea pe podium, după execuţia ei şi cu dificultăţile pe care le-a avut şi s-au văzut. Am auzit că nu i s-a acceptat contestaţia. De ce nu i s-a acceptat, iarăşi nu ştiu să vă spun, pentru că nu cunosc toate detaliile. Dar din punctul meu de vedere, Sabrina trebuia să fie pe podium”, a adăugat Szabo.

Gimansta a declarat că este important că România a avansat, chiar dacă a făcut-o cu pași mici. Szabo a psus că trebuie să avem puțin de răbdare și încredere în gimnastele din țara noastră pentru că sigur vor reuși.

Contestația Sabrinei Voinea a fost respinsă

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Bărbosu a fost medaliată cu bronz, dar americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766. Și Sabrina Maneca-Voinea a făcut contestație, dar a fost respinsă. România nu a mai obţinut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012, potrivit Agerpress.