Sport Jocurile Olimpice. Ana Bărbosu, în lacrimi după pierderea medaliei: Sunt dezamăgită. Update







Paris. La scurt timp după pierderea medaliei de bronz la Jocurile Olimpice, Ana Bărbosu a declarat în lacrimi că îi este rușine că a urcat „acolo sus” și, tototdată și-a exprimat dezamăgirea pentru decizia luată de arbitrii:

„Mi-este ruşine pentru că am mai şi urcat acolo sus. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut duce din nou România pe podium la gimnastică. A fost... Staţi să-mi aleg cuvintele. A fost o finală la care nu mă aşteptam. În primul rând am plâns două zile încontinuu până acum pentru că am ajuns în finală şi m-am gândit că mai bine plâng înainte de finală... şi când am văzut că am făcut cel mai bun exerciţiu de la această competiţie, am fost foarte mândră de mine. Şi sunt în continuare. Când am văzut că sunt pe trei m-am gândit că duc din nou România pe podium la Olimpiadă la gimnastică. Şi apoi a fost decizia arbitrilor să schimbe chestia asta. Cam multe se întâmplă", a declarat Bărbosu, pentru Agerpres.

„Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost... Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce este în inima mea este în inima mea şi vă daţi seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât tot America", a adăugat Bărbosu.

Și Sabrina Maneca-Voinea se simte nedreptățită

La rândul ei, gimnasta Sabrina Maneca-Voinea a dezvăluit pentru aceeași publicație că se simte nedreptăţită pentru nota primită în finala de la sol:

„După cum aţi văzut, la bârnă am mers puţin mai slab, dar după aia m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut eu de bine, mi-au ieşit liniile acrobatice, mi-a ieşit artistica. A fost cel mai bun sol, a fost mai bun ca la Europene şi ca la Mondialele de anul trecut. Dar nici nu ştiu exact să vă spun ce s-a întâmplat. Da, mă simt nedreptăţită, pentru că ştiam că meritam o notă mult mai mare.

Nu ştiu ce s-a întâmplat cu contestaţia, şi americanca a contestat şi ei i-a mărit nota. Şi am făcut exerciţiul cât am putut eu de bine, nu am ieşit afară din covor. Nu ştiu să vă spun, de ce nu s-a modificat. Eu nu am auzit nimic să mi spună că m-au penalizat acolo sau dincolo. Eu ştiu foarte bine cum am făcut solul, ştiu foarte bine că nu am ieşit afară din covor, ştiu că liniile acrobatice mi-au ieşit destul de bine, artistica am făcut-o destul de bine...'', a declarat Sabrina Maneca-Voinea plângând.

Știrea inițială. România pierde o medalie la Jocurile Olimpice, după ce preț de câteva minute, Ana Bărbosu a fost declarată câștigătoarea medaliei de bronz la proba de la sol.

Jocurile Olimpice. România a rămas fără medalie la gimnastică

În finala de la sol, Sabrina Maneca Voinea a obținut locul 5, iar Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul 4, ambele gimnaste având aceeași notă de 13.700. Inițial, Bărbosu a fost clasată pe locul 3 și a primit medalia de bronz, dar o contestație a notei lui Jordan Chiles (SUA) a dus la reevaluarea punctajului, conferindu-i acesteia locul 3.

Sabrina Maneca Voinea a primit inițial nota de 13.700 pentru exercițiul său de la sol. Antrenorii au depus o contestație sperând la o creștere a punctajului, dar nota a rămas nemodificată, iar Sabrina a încheiat competiția pe locul 5. În același timp, Ana Maria Bărbosu a obținut locul 4 cu aceeași notă de 13.700, anunță Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Pentru un scurt moment, Bărbosu a fost pe locul 3 și a avut medalia de bronz, însă americanii au contestat nota lui Jordan Chiles, care a trecut astfel pe locul 3 cu 13.766.

Medalia de aur a fost câștigată de Brazilia

Medalia de aur la sol a fost câștigată de gimnasta Rebeca Andrade din Brazilia, cu un punctaj de 14.166, iar Simone Biles din SUA a obținut argintul cu 14.133. În finala de la sol au participatîn total 9 gimnaste, inclusiv Ana Maria Bărbosu și Rina Kishi din Japonia, care au avut aceeași notă de 13.600 în calificări și nu au putut fi departajate. Acest context a adăugat un nivel suplimentar de emoție și tensiune competiției finale.

Tot luni, 5 august, Sabrina Maneca Voinea a participat și la finala de la bârnă, unde a terminat pe locul 8 după ce a căzut de două ori de pe aparat. Această performanță a fost dezamăgitoare pentru echipa românească, dar Sabrina și-a arătat curajul și determinarea de a continua să concureze la un nivel înalt.

Echipa României a revenit în finală după 12 ani și s-a clasat pe locul 7, un rezultat notabil care subliniază progresul și potențialul viitor al gimnasticii românești.

Jocurile Olimpice. Programul zilei

16.00 - Lupte, Champs de Mars Arena / Arena Paris Bercy

Greco-romane, 60 kg masculin – Calificări: Răzvan Arnăut

Greco-romane, 130 kg masculin – Calificări: Alin Alexuc

22:00 - Lupte, Champs de Mars Arena / Greco-romane, 60 kg masculin – Semifinale: Răzvan Arnăut, dacă se califică

22:20 - Lupte, Champs de Mars Arena / Greco-romane, 130 kg masculin – Semifinale: Alin Alexuc, dacă se califică

22:40 - Polo pe apă, Paris La Defense Arena / Meci masculin – Grupe: ROMÂNIA - Muntenegru.