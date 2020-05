Mădălina Sava (28 de ani), o mamă cu doi copii, a povestit la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, prin ce coșmar a trecut în ultimii ani. Femeia susține că a fost agresată de soțul ei și de cumnatul care ar fi vrut s-o omoare la ordinul partenereului ei.

Femeia are doi copii, în vârstă de 3 și 5 ani și nu-și recunoaște soțul, pentru că relația ar fi pornit de la un pact pe care l-au avut cei doi.

„Țin să rectific că nu îmi este soț, nu mi-a fost niciodată, îmi este agresor. Îmi este soț în acte, dar nu vreau să îi spun așa. M-am căsătorit cu el forțat. Relația se numește pact și o avem de 9 ani.

Am aproximat, dar cred că e prea puțin 500.000 de euro. Am fost în 20 de țări. Am făcut acești bani în 6 ani. Am plecat cu 3 țoale și doi copii. Au fost rezultatul unor violuri. Era prietenul fostului meu iubit. Erau ca frații. De acolo a venit încrederea mea în el. Am încercat să fug și cu un alt bărbat. Nu am putut să scap de el sub nicio formă”, a spus femeia.