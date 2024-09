O ispită de la Insula iubirii, de urgență la medic: Nu faceți ca mine

O cunoscută ispită de la Insula iubirii a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Vestea a fost dată chiar de ea în mediul online, moment prin care a dorit să tragă și un semnal de alarmă.

Mădălina, cunoscută pentru participarea la Insula Iubirii, a decis să apeleze la ajutorul unui medic estetician după ce s-a confruntat cu o problemă neașteptată. Cu toate că se află în plin scandal cu fostul partener, alături de care a plecat din emisiunea de la Antena 1, fosta ispită a fost nevoită să ia rapid această decizie și a împărtășit totul cu urmăritorii săi printr-un mesaj pe rețelele de socializare, unde a tras un semnal de alarmă. În mesajul său, Mădălina a explicat că a dorit să își rezolve problema și să evite complicații viitoare.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat au determinat-o pe Mădălina să ia măsuri drastice și să le povestească deschis fanilor ei despre această experiență. Ea a devenit cunoscută în timpul show-ului Insula Iubirii, fiind cea carel-a cucerit pe Dani Boy, fostul partener al Mariei. Mesajul ei a fost unul de avertizare, încercând să le facă conștiente pe alte tinere de riscurile cu care se pot confrunta dacă nu sunt atente la anumite aspecte legate de intervențiile estetice.

Prin intermediul rețelelor de socializare, Mădălina a dorit să prevină și să educe alte domnișoare, oferindu-le un exemplu personal despre cum pot evita astfel de situații complicate.

Mădălina, cunoscută din emisiunea Insula Iubirii, a recurs recent la reinjectarea de hialuronidază după ce a avut probleme din cauza migrației acidului hialuronic din buze. Aceasta a mărturisit că a așteptat prea mult timp înainte de a lua măsuri, lucru care i-a provocat disconfort. În urma experienței sale, fosta iubită a lui Dani le-a încurajat pe femei să nu amâne vizita la medicul estetician și să rezolve astfel de probleme cât mai curând, pentru a evita complicații.

„Mi-a reinjectat hialuronidază, pentru că nu s-a topit tot acidul din prima, asta din cauza faptului că am stat foarte mult timp cu acidul migrat. Nu stați, nu faceți ca mine, pentru că veți ajunge la complicații și la mai multe injectări cu hialuronidază. Prima să spunem că nu doare chiar atât de rău, dar următoarele sunt mai dureroase și nu cred că vreți să treceți prin asta. Nu moare nimeni, am descoperit, dar nu este plăcut. Încă sunt un pic umflată, inflamată, am și câteva vânătăi”, a declarat ispita Mădălina, potrivit Cancan.