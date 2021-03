În perioada asta, în care fiecare are propriile certitudini de nezdruncinat, aproape că îți vine să consideri un mister o adevărată piesă de colecție, o raritate. Cum? Există o întrebare la care nimeni nu are un răspuns ferm? Da, eu am găsit una: cine a profanat Biserica maramureșeană din lemn din Parcul IOR-Titan?