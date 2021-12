O îndrăgită artistă părăsește România! S-a săturat de mentalitatea din țară: “Am trăit mult prea puțin“

Nicoleta Nucă s-a născut în Republica Moldova, dar locuiește de ani buni în România. Artista și-a găsit liniștea lângă Alex Urasche și visează la o relație de poveste. Aceasta a mărturisit că își dorește să se mute din țară, fiind dezamăgită de societatea din ziua de azi.

Fosta concurentă de la X Factor a declarat că nu este pregătită pentru un copil chiar acum, dar nu exclude varianta.

”Treaba cu copiii e în plan foarte îndepărtat. Nu-mi doresc copii, nu simt că e momentul potrivit pentru mine. Am trăit mult prea puțin ca să îmi doresc asta. Mi-aș dori să fac copii dacă aș ști că trăiesc într-o societate cum trebuie, nu una că a noastră. Tocmai de asta avem în plan să ne mutăm într-o altă țară”, a spus Nicoleta Nucă.

Visează la o nuntă modestă

Nicoleta Nucă se iubește cu Alex Ursache de mai bine de 4 ani. Aceasta a povestit că urmează să se căsătorească și că își dorește o nuntă modestă, doar cu apropiații.

“Ne dorim să facem nunta peste hotare într-un număr extrem de restrâns, doar familia și atât. Ne gândeam să o facem anul viitor în Italia, pe insula Capri. Nunta pentru mine este sărbătoarea iubirii a doi oameni, nu-mi plac deloc tradițiile de aici, de acasă. Rochia nu m-am gândit încă cum va fi, dar clar nu va fi una de prințesică. Va fi o rochie din stofă, simplă, un hand-made, important este să fie unicat, să nu semene cu a altcuiva.

Nu cred că o să îl chem pe Ștefan Bănică Jr. la nuntă pentru că nu o să facem o petrecere cu foarte mulți invitați. Noi ne dorim binecuvântarea de la Dumnezeu, acesta este cel mai important lucru. Eu cu iubitul meu ne cunoaștem de patru ani de zile și în acest timp ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a mai declarat artista.

Nicoleta Nucă, aventură cu Ștefan Bănică Jr?

În urmă cu câțiva ani, artista a participat la emisiunea X Factor. Aceasta l-a cucerit pe loc pe Ștefan Bănică Jr, iar solistul a luptat cu toate forțele pentru a o vedea câștigătoare. Internauții au dedus că îndrăgita cântăreață este atrasă de cunoscutul jurat, dar adevărul a fost altul.

„Așa cum am spus-o și în timpul show-lui, îl admir pe Ștefan Bănică din punct de vedere artistic și a fost o onoare să lucrez cu el, și da, este un bărbat carismatic, dar asta nu schimbă faptul că la X-Factor am participat pentru a-mi încerca puterile și pentru a cuceri jurații și publicul cu vocea și muzica mea. Păstrez legătură doar cu Alex Florea dintre toți concurenții de la X-Factor, el e unica persoană cu care chiar am legat o prietenie adevărată și frumoasă. Cu ceilalți și, inclusiv, cu Ștefan Bănică, am rămas la nivel de cunoștințe care își trimit urări de sărbători”, preciza Nicoleta Nuca în urmă cu șase ani, potrivit Cancan.