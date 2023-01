O importantă bancă americană se retrage din România. Se caută cumpărător pentru sucursala autohtonă

First Bank România are sediul sediul central în București și operează prin intermediul a 40 de sucursale pe care le-a deschis în țară. Banca are un număr de peste 110.000 de clienți activi. Americanii de la First Bank au intrat pe piața din România în urmă cu câțiva ani, dar se pare că nu vor rămâne. Banca este deținută de fondul de investiții JC Flowers, ai cărui specialiști și-au făcut alte planuri care nu includ și sucursala din România a First Bank. Drept urmare, fondul JC Flowers ia în considerare o vânzare a subsidiarei sale și o retragere de pe piața românească.

În prezent, experții JC Flowers lucrează cu cei de la BRD Societe Generale pentru a identifica un potențial cumpărător al portofoliului First Bank. O eventuală tranzacție ar putea fi încheiată pentru un preț de aproximativ 150 de milioane de euro, susțin surse din apropierea acestei operațiuni, citate de Bloomberg.

Printre cei interesați s-a aflat și italienii de la UniCredit. Conducerea UniCredit a avut deja discuții preliminare cu J.C. Flowers, în ultimele săptămâni, dar a decis să se oprească, fără să propună o ofertă de preluare, după cum informează Profit.ro. În aceste condiţii, fondul de investiţii american ar putea aborda și alți cumpărători interesați în perioada următoare.

First Bank a obținut un profit de 57 milioane de lei

Fondul de investiții JC Flowers au preluat Piraeus Bank la sfârşitul anului 2017, iar în 2018 au relansat banca sub denumirea First Bank. Achiziția s-a ridicat atunci la aproximativ 35 milioane de euro.

Ulterior, în anul 2019, fondul american a cumpărat şi sucursala locală a grupului israelian Leumi, cu circa 90 milioane lei. În primul semestru din 2020, First Bank a finalizat integrarea Leumi Bank.

Noua bancă a încheiat anul financiar 2020, după fuziune, cu o pierdere de 70,7 milioane lei. În anul 2021, ultimul despre care există date înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice, First Bank România a raportat un profit de 57,1 milioane de lei.