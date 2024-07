Economie Un student i-a câștigat de clienți pe toți liderii lumii. Povestea fabuloasă a unei invenții







Twitter, actualul X, este un serviciu de socializare si microblogging pe internet care permite utilizatorilor să trimită și să citească mesaje text scurte, nu mai lungi de 140 de caractere, numite “tweet-uri”.

Utilizatorii înregistrați pot citi și trimite tweet-uri, în timp ce utilizatorii neînregistrați nu pot decât sa le citească. Ideea a prins atât de tare încât astăzi, toți liderii lumii își anunță deciziile pe această platformă, sau reacționează la evenimente politice, sociale sau sportive de prim ordin.

Twitter a pornit în urma unei idei pe care a avut-o co fondatorul Jack Dorsey în 2006. Inițial, el și-a imaginat Twitter ca fiind o platformă de comunicare bazată pe SMS-uri. Grupuri de prieteni ar fi putut comunica prin tab-uri ceea ce făceau, pe baza actualizărilor status-urilor lor. Asemenea mesajelor, dar nu chiar așa.

Twitter sau twttr

În timpul unei sesiuni de brainstorming la compania de podcasting Odeo, Dorsey i-a propus această platformă bazată pe SMS lui Evan Williams, cofondatorul Odeo. Evan și asociatul său, Biz Stone, i-au oferit lui Jack avantajul de a petrece mai mult timp în acest proiect și de a-l dezvolta în viitor.

În primele sale zile, Twitter a fost denumit twttr. La vremea respectivă, era o tendință foarte populară, aceea de a renunța la vocale în denumirea companiilor. Dezvoltatorul de software Noah Glass este cel care a venit cu numele inițial twttr, precum și cu încarnarea finală ca Twitter.

Compania a cunoscut o crestere rapida. In 2007 avea 400 000 de tweet-uri pe trimestru, iar in 2008 a crescut pana la 100 de milioane de tweet-uri pe trimestru. In februarie 2010, utilizatorii Twitter trimiteau 50 de milioane de tweet-uri zilnic, iar in luna iunie a aceluiasi an, erau postate in jur de 65 de milioane de tweet-uri zilnic. In martie 2011, Twiter a atins impresionantul numar de 140 de milioane de tweet-uri pe zi, notează Business Insider.

Pe 11 aprilie 2010, Twitter a achizitionat dezvoltatorul de aplicatii “Atebits”, care au realizat aplicatia “Tweetie” pentru Mac si iPhone. Acum aplicatia redenumita”Twitter”este distribuita gratuit pentru iPhone, iPad si Mac.

Elon Musk, noul proprietar al companiei

Recenta preluare, din 2022, a acestei companii de social media și eventualul rebranding de la Twitter la X au declanșat valuri de evenimente. Elon Musk, noul proprietar al companiei, a implementat multe schimbări de când compania a trecut în mâinile altora. Deși a jucat și roluri de director de marketing, nu a acționat în calitate de CEO. Schimbarea logo-ului este una dintre cele mai proeminente variații care au caracterizat compania de social media.

Schimbarea logo-ului Twitter în X nu a fost o implementare de sine stătătoare. În schimb, a fost doar o parte a rebrandingului și a revizuirii mai ample a platformei sociale. Noul proprietar a explicat că transformă aplicația într-o rețea socială puternică și de sine stătătoare, capabilă să îndeplinească mai multe sarcini. Această remodelare ar implica transformarea aplicației Everything, funcționând și ca o companie de servicii financiare.