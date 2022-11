O femeie și-a lăsat barbă, după ani de chin în saloanele de epilare: „Sunt mai fericită acum”

O femeie cu barbă a povestit că cele mai cunoscute metode de îndepărtare a părului nedorit au nu au funcționat și că a decis să își lase barbă, ca bărbații. Ea a declarat: „Am încercat cu laser. Nu a funcționat”.

Femeia a postat mai multe videoclipuri pe Tik Tok, iar internauții i-au recomandat să apeleze la pensetă. Nici această metodă nu a dat roade. „Da. Soțul meu făcea asta pentru mine zilnic. Nu s-a terminat niciodată”. Tânăra în vârstă de 36 de ani suferă de Sindromul Ovarelor Polichistice, ceea ce poate duce și la infertilitate. 1 din 10 femei sunt afectate.

Această afecțiune este cauzată de nivelul mare de testosteron din corpul unei femei și poate duce, printre altele, la creșterea în greutate, păr excesiv și acnee. Simptomele diferă de la persoană la persoană. Cu toate astea, femeia a declarat că este mai fericită cu barbă.

„Mi-a luat mult să-mi accept barba, dar sunt mai fericită acum”, a spus ea.

Femeia cu barbă uriaşă şi păr pe piept

Aceasta nu este singura femeia care a declarat că se simte mai sexy și mai feminină de când și-a lăsat părul să crească. O tânără în vârstă de 23 de ani, cu o afecţiune care provoacă dezvoltarea excesivă a părului de pe corp, se mândrește cu barba ei.

„Nu voi da înapoi şi nu-mi voi tunde barba deoarece aşa m-a lăsat Dumnezeu, iar eu sunt fericită aşa cum sunt! Mă simt mult mai feminină, mai sexy. Am învăţat să mă iubesc pe mine pentru ceea ce sunt şi nimic nu mă va schimba”, a declarat Kaur. „La şcoală am fost batjocorită, am fost numită bărboasă sau transexual, a fost groaznic! Acum râd, dar atunci am fost extrem de afectată!”, explică Kaur.

În ultima perioadă, mai multe vedete au apărut la evenimente cu păr pe corp sau cu mustață pentru a le arăta tinerelor că trebuie să fie libere și să își accepte „imperfecțiunile”. Și tinerele de pe rețelele de socializare și-au lăsat păr pe corp, în semn de protest, pentru a nu mai fi admirate doar pentru aspectul lor fizic.