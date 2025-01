International O femeie cu cetățenie română, printre ostaticii eliberați de teroriștii Hamas







Printre cele trei femei luate ostatice de teroriștii palestinieni în timpul masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 în Israel și eliberate acum se numără și una care are cetățenie română.

O femeie cu cetățenie română, printre ostaticii eliberați de teroriștii Hamas

Acest lucru s-a aflat după ce numele celor trei femei răpite de teroriștii palestinieni și eliberate acum de Hamas, în cadrul acordului de încetare a focului, au fost făcute publice.

Este vorba despre Doron Steinbrecher, o femeie care are și cetățenie israeliană și română.

Autoritățile din Israel au confirmat că primele trei ostatice ce vor fi eliberate de teroriștii palestinieni, la un an și jumătate de când au fost răpite, sunt Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher.

Transferul celor trei ostatice are loc duminică

Transferul lor de la teroriștii Hamas spre autoritățile din Israel va avea loc în cursul zilei de duminică.

Două dintre cele trei femei au dublă cetățenie, Emily Damari având și cetățenie britanică, iar Doron Steinbrecher, fiind și cetățean român.

Cele trei femei au fost luate ostatice de teroriștii palestinieni din locuințele lor din Kibbutz Kfar Aza pe 7 octombrie 2023.

Emily Damari a fost împușcată de teroriștii Hamas în timpul capturării.

Ea și Doron Steinbrecher locuiau în cartierul „generației tinere” din kibbutz.

Dintre cei 37 de rezidenți din zonă, 11 persoane au fost ucise, iar șapte au fost răpite și duse în Fâșia Gaza, controlată de mișcarea teroristă palestiniană Hamas.

Pe lângă autorități și familia lui Romi Gonen a confirmat că aceasta se află pe lista celor trei femei ostatice la teroriști care urmează a fi eliberate.

The Times of Israel mai scrie că eliberarea celor trei femei ținute ostatice aproape un an și jumătate va avea loc în cursul după amiezii.

Ce se știe despre ostatica cu cetățenie română

Femeia cu cetățenie israeliană și română, Doron Steinbrecher, studia pentru a deveni asistent veterinar când, în ziua atacului teroriștilor palestinieni Hamas, ia anunțat-o pe mama sa la telefon că cineva i-a pătruns în casă.

După patru zile, mama lui Doron Steinbrecher a primit un mesaj vocal în care Doron spunea: „M-au răpit”, potrivit declarațiilor mamei, care trăiește în România, făcute în timpul unui eveniment desfășurat la Templul Coral din București.