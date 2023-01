O femeie a fost diagnosticată cu cancer după ce a fost la manichiură

Manichiură periculoasă

„Nu-mi venea să cred. Un lucru atât de simplu ar fi putut să mă omoare”, a spus Grace pentru Fox News. După ce a terminat manichiura, Grace a observat că degetul o durea foarte tare și se formase o veziculă pe cuticulă. Nici după trei luni de zile, degetul ei nu părea să se vindece.

Prin urmare, medicul de familie a trimis-o la un dermatolog ca să îi facă o biopsie. Astfel, Grace a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele non-melanomic – cunoscut sub numele de carcinom. Cancerele de piele non-melanom sunt diagnosticate de 147.000 de ori pe an în Marea Britanie, conform Cancer Research UK. De asemenea, în fiecare an, 720 de britanici își pierd viața din cauza acestei afecțiuni.

Doctorul Teo Soleimani, care a tratat-o pe Grace, a spus că această afecțiune a fost cauzată de virusul papiloma uman (HPV). Nu este clar câte persoane sunt diagnosticate cu acest tip de cancer din cauza HPV-ului, dar dr. Soleimani susține că a observat un număr tot mai mare de cazuri la nivel național. „Aproape fiecare persoană care s-a confruntat cu această problemă la degete sau la unghii a fost diagnosticată cu HPV”, a spus doctorul, potrivit The Sun.