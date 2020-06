„M-am săturat de tâmpeniile voastre!” În timp ce mișcarea Black Lives Matters își răspândește teoriile rasialiste în lumea întreagă, o tânără americană anonimă bate cu pumnul în masă și exprimă cu glas tare ceea ce toată lumea gândește, dar se teme să pronunțe.

Într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, tânăra, având drapelul american în spate, se ridică împotriva dublei măsuri care le este acordată militanților anti-rasiști și denunță ipocrizia mișcării Black Lives Matter.

„Dacă spun că toate viețile contează, sunt o rasistă. Dacă îmi apăr drapelul, trebuie să îmi cer scuze pentru asta.

„Nu am dreptul să merg la biserică, dar am dreptul să incendiez bisericile.

„Nu am dreptul să îmi deschid propriul magazin, dar am dreptul de a jefui și distruge magazinele altora.

„Dacă port o insignă, am o armă și mă îmbrac în albastru sunt un porc rasist. Dar dacă ies pe stradă să îmi distrug orașul cu cărămizi și măști, se va spune că sunt o protestatară pașnică.

„Nu am dreptul să protestez pașnic împotriva izolării, la Capitoliu, dar am dreptul să distrug și să mânjesc Capitoliul cu grafiti.

„Nu am dreptul să merg în parc să joc T-ball cu familia mea, dar am dreptul să distrug parcul.

„Nu am dreptul să îmi protejez monumentele noastre istorice și istoria noastră, dar am dreptul să le dărâm și să le las să cadă peste oameni (accidentul de la Porstmouth – n.r.).

„Nu am dreptul să am o opinie asupra problemelor rasiale, pentru că sunt albă, dar dacă nu am o opinie în privința asta, atunci eu sunt motivul din cauza căruia oamenii sunt oprimați.

„Am dreptul să particip la revolte de stradă cu Black Lives Matter, dar dacă mă duc la un mitin în sprijinul lui Trump, COVID-19 apare ca prin magie.

„Mai este cineva care nu vede ipocrizia în toate astea?

„M-am săturat de toate tâmpeniile voastre!”