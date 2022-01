„O explozie uriașă ne-a zguduit casa la propriu”. Un meteorit a străfulgerat cerul deasupra Washingtonului. VIDEO

„Explozie de meteorit” – a fost verdictul dat, inițial, de Serviciul de Meteorologie din Pittsburgh. Meteor Watch al NASA a confirmat ulterior explozia meteoritului într-un mesaj publicat luni, 3 ianuarie, precizând că o stație de infrasunete din apropiere a înregistrat unda de explozie a meteoritului în momentul în care acesta s-a desprins, provocând bubuituri sonice.

Datele specialiștilor au arătat o estimare a energiei eliberate ca fiind echivalentă cu 30 de tone (27.200 de kilograme) de TNT. „Dacă facem o presupunere rezonabilă în ceea ce privește viteza meteoritului (45.000 mph, sau 72.400 km/h), putem estima dimensiunea obiectului la aproximativ un metru în diametru, cu o masă apropiată de o jumătate de tonă”, a declarat agenția.

Dacă nu ar fi fost vreme înnorată, a precizat agenția, mingea de foc ar fi fost ușor vizibilă pe cerul de zi – poate de aproximativ 100 de ori mai strălucitoare decât luna plină.

The loud explosion heard over SW PA earlier may have been a meteor explosion. This GOES-16 GLM Total Optical Energy product shows a flash that was not associated with lightning. No confirmation, but this is the most likely explanation at this time. pic.twitter.com/ArtHCEA1RT

— NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) January 1, 2022