Departamentul de Poliție din Washington DC a anunțat, luni, 19 iulie, că anchetatorii au găsit un autoturism despre care consideră că are legătură cu atacul armat în care o fetiță în vârstă de șase ani, pe nume Nyiah Courtney, a murit. Reprezentanții departamentului au făcut anunțul public, pe Twitter, însă nu au oferit date suplimentare.

Purtătorul de cuvânt al Poliției, Dustin Sternbeck, a refuzat să explice cum arată autoturismul identificat, ce fel de model este sau unde și când l-au găsit anchetatorii. “Niciun alt detaliu nu va fi făcut public momentan”, a spus Dustin Sternbeck.

Departamentul de Poliție nu a vrut să clarifice dacă autoturismul identificat este cel din anunțurile făcute de autorități. Mesajul de pe Twitter arată doar că “anchetatorii au identificat un autoturism despre care cred că are legătură cu cazul de față”.

Până în prezent, nu a avut loc niciun arest. Autoritățile au anunțat că investigațiile continuă.

Amintim că șeful Departamentului de Poliție din Washington DC a anunțat, sâmbătă, că autoritățile au convenit asupra unei recompense oferite în schimbul informațiilor referitoare la criminalii care au ucis-o pe fetița de șase ani, pe nume Nyiah Courtney.

Se pun la bătaie 60.000 de dolari, sumă la care FBI a contribuit cu 10.000 de dolari. În afișele oamenilor legii este surprinsă și mașina care ar avea legătură cu criminalii. “Am nevoie de mesajele voastre. Am nevoie de indicii”, a subliniat, într-o conferință de presă, Robert Contee, șeful Departamentului de Poliție din Washington DC.

Reprezentanții Poliției au postat pe Twitter un videoclip în care este surprins autoturismul infractorilor. Autoritățile roagă cetățenii să ofere orice fel de informație despre mașină astfel încât să poată lua urma criminalilor.

