O dorință arzătoare a Corneliei Catanga nu a fost îndeplinită. Ce îl împiedică pe Aurel Pădureanu să o ducă la bun sfârșit

Cornelia Catanga, pe patul de moarte, i-a transmis soțului ei că vrea să fie înmormântată într-un cavou, nu în pământ, așa cum se face de regulă. La mai bine de 8 luni de la deces, Aurel Pădureanu își reproșează zilnic că nu a reușit să îndeplinească acea ultimă dorință a femeii pe care a iubit-o. Şi asta deoarece potrivit normelor în vigoare, trebuie să treacă un an de la înmormântare pentru a se putea schimba locul de veci.

Solista de muzică lăutărească a lăsat cu limbă de moarte felul în care vrea să-și doarmă somnul de veci, doar că familia ei nu a reușit încă să-i respecte dorința.

„Încă nu am încercat, pentru că nu a trecut un an de când a murit. Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința. Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu limbă de moarte”, a declarat soțul Corneliei Catanga.

„A ajuns să fie băgată în groapă forțat”

Aurel Pădureanu a mai precizat că dacă autoritățile nu îi vor permite să își ducă până la capăt promisiunea față de cea care i-a fost soţie, atunci îi va blestema pe toți cei care îl vor împiedica și pleca din țară, împreună cu fiul lui.

„După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat…Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea.

Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că ‘Mie mi-e frică și de o gânganie’. Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci, în perioada aia, două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat”, a mai spus Aurel Pădureanu, potrivit Antena 3.