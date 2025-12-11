HAI România!

O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

Faza cu documentarul Recorder e deja clasică în România: li se arată românilor o țintă falsă care să le abată atenția de la baraje, inflație, moșteni, buzoiene, impozite crescute cu 100%, bani pentru Ucraina și multe altele pentru care chiar merită să ieși la proteste. De aici incepe dialogul Comaroni-Hoandră-Turcescu in podcastul HAI Live.

De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!