O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

Faza cu documentarul Recorder e deja clasică în România: li se arată românilor o țintă falsă care să le abată atenția de la baraje, inflație, moșteni, buzoiene, impozite crescute cu 100%, bani pentru Ucraina și multe altele pentru care chiar merită să ieși la proteste. De aici incepe dialogul Comaroni-Hoandră-Turcescu in podcastul HAI Live.

