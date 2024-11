O cunoscută publicație renunță la platforma X. Conținutul a devenit foarte toxic

Elon Musk a fost acuzat că a permis promovarea unui discurs rasist, conspiraționist, instigator la ură și de extremă dreaptă pe platforma X. Miliardarul a cumpărat Twitter în 2022, pentru 44 de miliarde de dolari.

În ultimii ani, mai multe personalități publice, instituții și publicații au decis să se retragă de pe X (Twitter). Acum a venit rândul cunoscutei publicații The Guardian să facă pasul în afară și să-și închidă conturile.

Reprezentanții publicației The Guardian au anunțat că nu vor mai posta pe platforma online X. Conducerea cotidianului își va închide cele 80 de conturi oficiale deschise pe rețeaua social-media patronată de Elon Musk. Într-un anunţ destinat cititorilor, organizația a declarat că beneficiile de a fi pe platformă sunt depășite de asspectele negative. În acest sens, conducerea The Guardian a citat „conţinutul adesea deranjant” promovat.

În comunicat se arată că pe platformă se distribuie și conținut despre teorii ale conspiraţiei de extremă dreaptă şi despre rasism. În plus, au precizat cei de la The Guardian, acoperirea alegerilor prezidenţiale din SUA, pe platforma lui Elon Musk a dus la această decizie.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde

— The Guardian (@guardian) November 13, 2024