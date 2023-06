O companie belgiană de IT intră pe piața din România. Unde își va deschide birouri și ce locuri de muncă oferă

Xware Engineering And Technology, o companie de dezvoltare software și consultanță în IT din Belgia, își deschide un sediu la Iași. Printre co-fondatori startup-ului se află și Benone Dorneanu, un român stabilit în Belgia.

Xware Engineering And Technology, înființată în 2021 la Bruxelles, este specializată în software și hardware încorporat, dezvoltare bazată pe modele, inginerie sistemelor, îmbunătățirea proceselor, siguranța funcțională și asigurarea calității. De asemenea oferă inclusiv consultanță în tehnologie și strategie, suplimentare de personal și proiecte la cheie.

Compania are locuri de muncă disponibile pentru specialiști IT la biroul din Bruxelles. Pentrul sediul de la Iași se caută un Talent Acquisition Specialist, pentru care spune că oferă un salariu atractiv cu bonusuri bazate pe performanță, dar și o politică flexibilă de lucru de acasă.

Industria IT din Iași a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani, atrăgând investiții atât de la corporații, precum Amazon, Microsoft, AMD, cât și de la startup-uri. O companie de imobiliare a investit 120 milioane de euro și a inaugurat, în luna aprilie, cel mai mare centru IT din ţară, potrivit datelor proprii, care găzduieşte 13 companii multinaţionale, unde urmează să fie angajați peste 5.000 de oameni, potrivit Economica.

Cutremur pe piața IT din Cluj

Cu toate astea, piața IT din Cluj-Napoca se confruntă cu mari probleme în ultima perioadă. Mai multe companii de la nivel mondial au condediat mii de angajați și au decis să închidă afacerea. O companie multinațională din Cluj cu peste 100 de angajați ar pregăti disponibilizări. Și marile firme Endava sau Magneti Marelli ar putea concedia mulți salariați. „Piața se va zdruncina”, crede Doru Șupeală, consultant în marketing și business.

Și Telenav Inc. este gata să renunțe la piața din Cluj, până spre finele anului 2024, lucru confirmat de reprezentanții companiei. Cel mai probabil, Telenav își va muta sediul undeva în SUA și China. Aici ar urma să fie afectați 172 de IT-iști, angajați ai companiei. Endava, o altă firmă importantă, are planuri de a concedia câteva zeci de persoane care nu au proiecte. „Au fost discutii despre exit doar cu oameni care au bench mare, probleme de performanță, juniori cu sub 1 an experiență luați anul trecut și puțin probabil să găsească proiecte”, a explicat o persoană implicată în problemă.