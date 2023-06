Cutremur pe piața IT din Cluj. Mii de angajați vor fi concediați

Piața IT din Cluj-Napoca e considerată cea mai mare din România după București, dar aceasta se confruntă cu mari probleme în ultima perioadă. Mai multe companii de la nivel mondial au condediat mii de angajați și au decis să închidă afacerea.

O companie multinațională din Cluj cu peste 100 de angajați ar pregăti disponibilizări. Și marile firme Endava sau Magneti Marelli ar putea concedia mulți salariați. Telenav ar fi anunțat, de asemenea, că își regândește viitorul, iar specialiștii din piață vorbesc despre o problemă care s-ar putea extinde și la alte companii. Motivul invocat ar fi lipsa proiectelor. „Piața se va zdruncina”, crede Doru Șupeală, consultant în marketing și business.

Fondator al platformei Hacking Work, Doru Șupeală a explicat că cei disponibilizați sunt IT-iștii care nu au de lucru în proiectele existente. Compania invocată, Yopeso, are cinci locații la nivel global, din San Francisco (SUA), Berlin (Germania), Cluj-Napoca, Chișinpu și Kota Kinabalu (Malaezia). Cu toate astea, firma a anunțat că informațiile apărute ar fi „exagerate”. Compania Yopeso România a fost înființată în 2005 și conform Ministerului Finanțelor, compania a avut în 2022 o cifră de afaceri de 24.64 milioane de lei și un profit puțin sub 1 milion de lei.

Mii de angajați vor fi concediați

Și Telenav Inc. a transmis că vrea să renunțe la piața din Cluj, până spre finele anului 2024, lucru confirmat de reprezentanții companiei. Cel mai probabil, Telenav își va muta sediul undeva în SUA și China. Aici ar urma să fie afectați 172 de IT-iști, angajați ai companiei. Endava, o altă firmă importantă, are planuri de a concedia câteva zeci de persoane care nu au proiecte. „Au fost discutii despre exit doar cu oameni care au bench mare, probleme de performanță, juniori cu sub 1 an experiență luați anul trecut și puțin probabil să găsească proiecte”, a explicat o persoană implicată în problemă.

Endava are aproximativ 3.500 de angajați în România, și peste 12.000 la nivel mondial, din SUA în Vietnam sau Columbia. „În România, ar putea fi vorba de niște sute de locuri de muncă afectate, în cadrul furtunii din piața globală a tehnologiei, dar e puțin probabil să vedem programatori șomeri”, a spus și Andrei Kelemen, director Cluj IT Cluster, potrivit Fanatik.