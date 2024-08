Economie O celebră companie a cerut falimentul. Multe românce vor primi foarte rău vestea







O celebră companie, prezentă în peste 130 de țări din toată lumea, a cerut falimentul, chiar dacă are foarte mulți clienți. Este vorba de Avon, una dintre cele mai cunoscute companii producătoare de cosmetice și parfumuri din toată lumea. A fost fondată în 1886, în SUA, și a intrat pe piața din România în 1997.

Multe românce cumpără produse costemice și parfumuri de la Avion. În 2023, cifra de afaceri raportată de companie de fost de 338,8 milioane de lei, dar și un profit net de 11 milioane de lei, cu 208 angajați. Compania a cerut falimentul după ce s-a spus că pudra de talc prezentă în produsele sale poate cauza cancer. Brandul utilizează pudra de talc în pudrele de față, dar și în fardurile de ochi. În schimb, alte companii folosesc mineralul în anumite produse, cum ar fi pudra pentru copii.

E acuzată că a fabricat produse contaminate

Compania Avon a fost acuzată că a fabricat produse care erau contaminate cu azbest. Avon consideră că aceste acuzații sunt nefondate și susține că „folosește doar talc de calitate cosmetică, care a fost testat pentru a confirma că nu conține azbest”. Faimoasa firmă de cosmetice a depus o cerere de intrare în faliment în temeiul capitolului 11 în Delaware, SUA, în încercarea de a rezolva 386 de cazuri individuale în legătură cu talcul.

Avon are o mulțime de datorii

Avon a suportat deja costuri în valoare de 225 de milioane de dolari pentru apărarea proceselor, pentru vătămări corporale, precum și plăți compensatorii.Cu toate acestea, compania nu ar dispune de “lichidități suficiente pentru a purta litigii și/sau a soluționa” cazurile, după cum a declarat Philip Gund, Chief Restructuring Officer, în documentele depuse la tribunal.

Avon are datorii în valoare de 1,13 miliarde. Cele mai multe dintre ele sunt datorate companiei Natura & Co, cea care a cumpărat-o în 2020. Avon știe că nu va scăpa de procese prea curând.Compania Natura & Co. dorește să cumpere activele Avon pentru suma de 125 de milioane de dolari.În prezent, marca Avon din SUA e deținută de LG Household & Health Care Ltd, potrivit Fanatik.