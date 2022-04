O celebră artistă internațională, mesaj pentru Nadia Comăneci. Ce i-a transmis fostei campioane a României

Celebra Thalia se declară o mare fană a Nadiei Comăneci și se bucură de faptul că sportiva noastră îi apreciază postările de pe contul de Instagram.

„Dragilor, vreau să vă spun ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să urlu de fericire! Când eram copil eram o mare fană a Nadiei Comăneci. Ea a fost pentru mine o influență majoră, aveam postere cu ea în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga medaliile și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile.

A fost pentru mine un reper și omul care m-a inspirat de-a lungul timpului. Ieri am văzut că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și mi-am dat seama că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița care visa la fetița campioană. Nadia, te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot!”, transmite Thalia, într-un mesaj postat pe pagina sa de Instagram.

Nadia Comăneci îi răspunde Thaliei, arătând că aprecierea este una reciprocă.

„Dragă Thalia, îți mulțumesc pentru acest mesaj superb! Felicitări pentru fabuloasa ta carieră. Îți transmit îmbrățișări ție și familiei tale. Sper să ne vedem curând!”, a fost mesajul trasmis de Nadia Comăneci, drept răspuns la postarea artistei, dar și ca postare pe pagina sa de Facebook.

Prima gimnastă care a fost notată cu 10

Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-o competiţie internaţională.

Ea și-a trecut în palmares cinci medalii olimpice de aur, două medalii de aur la Campionatele Mondiale (CM) şi nouă de aur la Campionatele Europene (CE). Numărul total al medaliilor câştigate de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice, CM şi CE se ridică la 25, dintre care 16 de aur. Este catalogată una dintre cele mai bune sportive din secolul trecut şi cea mai mare gimnastă din istorie.

Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer pentru Nadia Comăneci

În anul 2021, Nadia Comăneci a fost decorată de președintele României, Klaus Iohannis, cu o înaltă distincție.

„Mă simt deosebit de onorată să primesc această distincție din partea statului român! Mulțumesc domnului Președinte Klaus Iohannis și tuturor românilor pentru aprecierea arătată în toți acești ani! Voi continua, cu mândrie și încântare, să reprezint și să promovez România și pe români oriunde în lume, cu toate valorile și performanțele pe care le are țara noastră!”

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, în toamna anului 2021, decretul de decorare a gimnastei Nadia Comăneci cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer, conform Administraţiei Prezidenţiale.

„Astfel, în semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru excepţionala carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile obţinute în calitate de reprezentantă a României, precum şi pentru implicarea în popularizarea sportului în rândul tinerei generaţii, Preşedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer doamnei Nadia Comăneci”, se precizează într-un comunicat al aceleiași surse.